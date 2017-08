Ligin en formda ismi konuştu

3 Süper Lig karşılaşmasında attığı 4 golle takım arkadaşı Bafetimbi Gomis'le birlikte krallık yarışında zirvede bulunan 25 yaşındaki oyuncu, Sivasspor maçından sonra Habertürk'e konuştu.



"ÖNEMLİ OLAN TAKIM"



3 haftada 4 gol attın, gollerin için ne diyorsun. Senin için sürpriz miydi?

Sürpriz farklı bir şey. Bu günler için hep çalıştım, çalışmaya da devam edeceğim tabii ki. Ama benim için en önemlisi takım. Gol attığın zaman biraz daha güven gelir. Top bazen girmeyebilir. Bu da normal, futbolda her şey olabilir. Belki gelecek hafta gol atamam. Benim için önemli olan takıma yardım etmek, performansımla takımla beraber kazanmak.

Gol krallığı için iddialı mısın?

Ben işçiyim, Galatasaray'ın işçisiyim... Golleri de atmaya devam edersem benim için bonus olur.



Gomis'le gol krallığı için bir diyaloğun, şakalaşman oldu mu?

Öyle bir şakalaşmamız olmadı. Biz ciddiyiz, ciddi olarak maçlara başlıyoruz. Kim golü atarsa atsın en önemlisi takım olarak performansımızı gösterelim, ondan sonra her şey kendiliğinden gelir.

Takım ve sen sezona çok iyi başladınız. G.Saray'ı birden şampiyon gibi göstermek doğru mu, yoksa takım her şeyin farkında mı?

Biz her şeyin farkındayız. Her hafta çalışıyoruz. En önemlisi adım adım herkes bilecek hedefini. Geçen sezon her şey istediğimiz gibi gitmedi. Bu sezon iyi başladık, oynadığımız maçların atmosferini yanımıza alacağız, ondan sonra çalışarak devam edeceğiz ve kazanacağız.

Taraftar geçen sezon sana tepkiliydi. Ama bu sezon gördük ki tribünlerde sana alkış var. Taraftara bir mesajın var mı?

Taraftar kızar, sever, futbolda her şey oluyor. Ben kendimi idmanlara ve maçlara konsantre ediyorum. Sonra da güzel sonuçlar çıkarsa benim için daha avantaj.