Igor Tudor'un sözleşmesi uzatılacak
Geçtiğimiz sezondan bu yana bütün eleştirilere rağmen Tudor’un arkasında duran başkan Dursun Özbek, Hırvat teknik adamın sözleşmesini uzatmak istiyor. Yönetim, ligde 3’te 3 yaparak taraftarın güvenini kazanan Tudor’un kontratını, F.Bahçe’yi de yenmesi durumunda 9. haftada 2 yıl daha uzatacak.
Geçtiğimiz sezon tamamlanmadan alınan kötü sonuçların ardından Tudor, "Biz yeni sezon için transfer çalışmalarına başladık. Yeni sezonda hedefimiz şampiyonluk olacak. Bunun için çalışıyoruz" demişti. Şu ana kadar da bu çalışmaların karşılığı alınmış gibi duruyor. Başkan Dursun Özbek'in hedefi ise Tudor'un sözleşmesi 2018'in 30 Haziran'ında tamamlanacak.
DERBİYİ DE ALIRSA SÖZLEŞME İMZALAYACAK
Başkan, takımın iyi gitmesi halinde tarihi bile belirledi. Ligin 9. haftasında G.Saray, ezeli rakibi F.Bahçe'yi konuk edecek. Derbi sınavı galibiyetle tamamlanırsa bu karşılaşmanın ardından Tudor'la masaya oturulacak ve 2 senelik mukavele önerilecek.
Senelik 1 milyon Euro civarına bir rakam alan genç hocaya kayda değer bir zam yapması bekleniyor.
Ancak her şey, güzel sonuçların devam etmesine bağlı.
- 29 Ağustos 2017, Salı
- Güncelleme: 19:40
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Kocaman'dan eleştirilere cevap
Toplam 25
Yorum
mehmet Fener seyircisi yetenekli oyuncu ister.(ama sakat değil!) Yetenekli oyuncu oynat takımı istediğin şekilde çalıştır sana kalmış.
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F.Bahçe'den Ben Arfa ve Fred hamlesi
Toplam 27
Yorum
İkisi de çok iyi futbolcu Takımı doğru kurgulamak gerekiyor, alınan futbolcuları en verim alınabilecek mevkilere doğru taktik ile yerleştirmek gerekiyor, aykut zayıf
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Sportif Direktör F.Bahçe'yi açıkladı
Toplam 17
Yorum
west bu adam fenerbahçeye gelirse yılın transferi olur.futbolu bilende bilmeyende konuşuyor.ben arfa süper yıldız
Igor Tudor'un sözleşmesi uzatılacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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