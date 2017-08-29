 Galatasaraylı isim takımdan ayrılıyor – Fotomaç – 29 Ağustos 2017
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    29 Ağustos 2017, Salı
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    Galatasaraylı isim takımdan ayrılıyor

    Galatasaraylı isim takımdan ayrılıyor

    Hakan Balta, geçtiğimiz sezon Süper Lig'de tarihinin en iyi derecesini elde eden Antalyaspor'la anlaştı.

    Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor'un yeni sezonda kadrosunda düşünmediği Hakan Balta'nın yeni takımı belli oldu.

    Geçtiğimiz yıl Süper Lig'de tarihinin en iyi derecesini elde ederek sezonu 5. sırada tamamlayan Antalyaspor, tecrübeli oyuncuyu kadrosuna katıyor. Kırmızı-beyazlı ekibin teknik patronu Rıca Çalımbay'ın isteği doğrultusunda İstanbul'a gelen Antalyasporlu yöneticiler Hakan Balta ve menajeri Ahmet Bulut'la bir araya geldi. Antalyaspor'un teklifine sıcak bakan Hakan Balta, Antalyaspor'la 2 yıllık prensip anlaşmasına vardı. Galatasaray da transfere onay verirken, resmi açıklamanın birkaç gün içinde yapılması bekleniyor.

    1. 29 Ağustos 2017, Salı
    2. Güncelleme: 15:06
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