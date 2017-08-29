Galatasaraylı isim takımdan ayrılıyor
Hakan Balta, geçtiğimiz sezon Süper Lig'de tarihinin en iyi derecesini elde eden Antalyaspor'la anlaştı.
Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor'un yeni sezonda kadrosunda düşünmediği Hakan Balta'nın yeni takımı belli oldu.
Geçtiğimiz yıl Süper Lig'de tarihinin en iyi derecesini elde ederek sezonu 5. sırada tamamlayan Antalyaspor, tecrübeli oyuncuyu kadrosuna katıyor. Kırmızı-beyazlı ekibin teknik patronu Rıca Çalımbay'ın isteği doğrultusunda İstanbul'a gelen Antalyasporlu yöneticiler Hakan Balta ve menajeri Ahmet Bulut'la bir araya geldi. Antalyaspor'un teklifine sıcak bakan Hakan Balta, Antalyaspor'la 2 yıllık prensip anlaşmasına vardı. Galatasaray da transfere onay verirken, resmi açıklamanın birkaç gün içinde yapılması bekleniyor.
- 29 Ağustos 2017, Salı
- Güncelleme: 15:06
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Dinamo Kiev Başkanı'ndan rest!
Toplam 7
Yorum
rumuzumyok ön protokol imzalandı devre arası kesin bizim onu imzaladığı için kulubunden habersiz resti yedik :)
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Galatasaraylı isim takımdan ayrılıyor
Toplam 4
Yorum
Abdullah Bugra Atasoy geçen sene ayakta kalan tek isim Hakan Balta idi.Ama Futbol nankör. Bu yıl bu takımda oynayacak tek adamdı.
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F.Bahçe'de son çare Webo
Toplam 12
Yorum
Angry Bird olur olur, uygun bir paraya iyi olur. sorunsuz futbolcu
Galatasaraylı isim takımdan ayrılıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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