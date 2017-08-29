Galatasaray'da kritik toplantı

Yapılacak toplantı öncesi Galatasaray'da gözler ayrılacak oyunculara çevrildi. Igor Tudor'un raporu doğrultusunda Nigel De Jong, Luis Cavanda, Ryan Donk ve Hakan Balta takımdan ayrı çalışmaya devam ediyor. Yönetim, dört oyuncuyla da yolları ayırmanın hesaplarını yapıyor.

Hırvat teknik adam ayrıca, Lionel Carole, Emrah Başsan ve Tarık Çamdal'a teklif gelmesi durumunda, değerlendirilmesini istiyor. Cenk Ergün - Igor Tudor zirvesinden, bu yedi isimle ilgili karar çıkması bekleniyor.

Asamoah transferi

?Sarı kırmızılılar, uzun süredir peşinde olduğu Juventuslu Asamoah'ta da sona yaklaştı. İtalyan ekibi, Ganalı oyuncunun yerine kadrosuna katmak istediği Spinnazola'nın, Atalanta'dan ayrıldığını duyurdu.

Bu transferin gerçekleşmesiyle, Asamoah'ın yakın zamanda Galatasaray'la sözleşme imzalaması bekleniyor.

Manchester City'den Denayer'i kiralamak isteyen Sarı kırmızılılar, bu konuda da büyük aşama kaydetti. Yönetim, Denayer transferini de kısa sürede çözümlemeyi planlıyor.