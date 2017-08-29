Galatasaray'da kritik toplantı
Yeni sezonda önemli takviyeler yapan Galatasaray'da, Futbol Direktörü Cenk Ergün ile teknik direktör Igor Tudor'un yapacağı toplantıda, takımdan gönderilecek oyuncular belli olacak.
Yapılacak toplantı öncesi Galatasaray'da gözler ayrılacak oyunculara çevrildi. Igor Tudor'un raporu doğrultusunda Nigel De Jong, Luis Cavanda, Ryan Donk ve Hakan Balta takımdan ayrı çalışmaya devam ediyor. Yönetim, dört oyuncuyla da yolları ayırmanın hesaplarını yapıyor.
Hırvat teknik adam ayrıca, Lionel Carole, Emrah Başsan ve Tarık Çamdal'a teklif gelmesi durumunda, değerlendirilmesini istiyor. Cenk Ergün - Igor Tudor zirvesinden, bu yedi isimle ilgili karar çıkması bekleniyor.
Asamoah transferi
?Sarı kırmızılılar, uzun süredir peşinde olduğu Juventuslu Asamoah'ta da sona yaklaştı. İtalyan ekibi, Ganalı oyuncunun yerine kadrosuna katmak istediği Spinnazola'nın, Atalanta'dan ayrıldığını duyurdu.
Bu transferin gerçekleşmesiyle, Asamoah'ın yakın zamanda Galatasaray'la sözleşme imzalaması bekleniyor.
Manchester City'den Denayer'i kiralamak isteyen Sarı kırmızılılar, bu konuda da büyük aşama kaydetti. Yönetim, Denayer transferini de kısa sürede çözümlemeyi planlıyor.
- 29 Ağustos 2017, Salı
- Güncelleme: 11:56
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"İsim ver Aykut hocam"
Toplam 3
Yorum
c.suat TRANSFERLER BİTİP EKSİKLER TAMAMLANSIN AYKUT HOCA BİR SÜRE SONRA TABANCA GİBİ BİR TAKIM YAPACAKTIR..ELEŞTİRİLERE KULAK ASMAYIN..GÖRECEĞİZ..
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Vincent Aboubakar operasyonu
Toplam 6
Yorum
berke özer kaleye mutlaka berke özeri al..kaleci sorunu bitsin.
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G.Saray’ı seçti!
Toplam 30
Yorum
taraftar Ne yani Barca'nın B takımını mı seçecekti.
Galatasaray'da kritik toplantı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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