 Galatasaray'da kritik toplantı – Fotomaç – 29 Ağustos 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    29 Ağustos 2017, Salı
    OYUN ENGLISH

    'da kritik toplantı

    Galatasaray'da kritik toplantı

    Yeni sezonda önemli takviyeler yapan 'da, Futbol Direktörü Cenk Ergün ile teknik direktör 'un yapacağı toplantıda, takımdan gönderilecek oyuncular belli olacak.

    Yapılacak toplantı öncesi 'da gözler ayrılacak oyunculara çevrildi. 'un raporu doğrultusunda Nigel De Jong, Luis Cavanda, Ryan Donk ve Hakan Balta takımdan ayrı çalışmaya devam ediyor. Yönetim, dört oyuncuyla da yolları ayırmanın hesaplarını yapıyor.

    Hırvat teknik adam ayrıca, Lionel Carole, Emrah Başsan ve Tarık Çamdal'a teklif gelmesi durumunda, değerlendirilmesini istiyor. Cenk Ergün - Igor Tudor zirvesinden, bu yedi isimle ilgili karar çıkması bekleniyor.

    Asamoah transferi
    ?    Sarı kırmızılılar, uzun süredir peşinde olduğu Juventuslu Asamoah'ta da sona yaklaştı. İtalyan ekibi, Ganalı oyuncunun yerine kadrosuna katmak istediği Spinnazola'nın, Atalanta'dan ayrıldığını duyurdu.

    Bu transferin gerçekleşmesiyle, Asamoah'ın yakın zamanda Galatasaray'la sözleşme imzalaması bekleniyor.

    Manchester City'den Denayer'i kiralamak isteyen Sarı kırmızılılar, bu konuda da büyük aşama kaydetti. Yönetim, Denayer transferini de kısa sürede çözümlemeyi planlıyor.

    1. 29 Ağustos 2017, Salı
    2. Güncelleme: 11:56
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Galatasaray'da kritik toplantı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.