Feghouli'den taraftara müjde
Sezona iyi bir başlangıç yapan Galatasaray, milli takım arasında Antalyaspor hazırlıklarına başladı.
Galatasaray'ın bu akşam yaptığı idmana Feghouli, takımla çalışmalara katıldı.
Sakatlığını atlatan 27 yaşındaki futbolcu Twitter'dan, "Uzun bir aradan sonra takımla antrenman yaptım, çalışmaya devam" mesajını paylaştı.
- 29 Ağustos 2017, Salı
- Güncelleme: 21:03
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norvec insallah gelir, cok haber yazildi bu adam icin, resmi site yazmadan inanmam ,
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