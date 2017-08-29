 Feghouli'den taraftara müjde – Fotomaç – 29 Ağustos 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    29 Ağustos 2017, Salı
    OYUN ENGLISH

    Feghouli'den taraftara müjde

    Feghouli'den taraftara müjde

    Sezona iyi bir başlangıç yapan Galatasaray, milli takım arasında Antalyaspor hazırlıklarına başladı.

    Galatasaray'ın bu akşam yaptığı idmana Feghouli, takımla çalışmalara katıldı.

    Sakatlığını atlatan 27 yaşındaki futbolcu Twitter'dan, "Uzun bir aradan sonra takımla antrenman yaptım, çalışmaya devam" mesajını paylaştı.

    1. 29 Ağustos 2017, Salı
    2. Güncelleme: 21:03
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Feghouli'den taraftara müjde haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.