F.Bahçe'den G.Saray'a...
Galatasaray Odeabank Kadın Basketbol Takımı, geçtiğimiz sezon Fenerbahçe forması giyen Birleşik Amerikalı guard Allie Quigley'i kadrosuna kattı.
Yeni sezonda Euroleague ve Türkiye Lig'inde iddialı bir takım kurmak isteyen Galatasaray Odeabank Basketbol Takımı, Fenerbahçe'den Allie Quegley ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.
20 Haziran 1986 doğumlu Quigley, hem NBA'de hem de Avrupa forma giyen oyuncular arasında yer alıyor. Sarı-Kırmızlı kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Yeni sezonda Galatasaray Ailesi'ne katılan Alexandria "Allie" Quigley'e hoş geldin der, sarı kırmızılı forma altında başarılarla dolu bir sezon geçirmesini dileriz" denildi.
- 29 Ağustos 2017, Salı
- Güncelleme: 10:34
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Neto'dan sonra o isim de bitti
Toplam 10
Yorum
ilker biz yeni ardalar hasan şaşlar tuncay şanlılar oğuzhanlar istiyoruz altyapıdan sorumlu olanlar yapamıyorsanız bırakın ya bırakın
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Neto'dan sonra o isim de bitti
Toplam 10
Yorum
ilker Ben arfa tüm taraftarları heyecanlandırır.Ama üzüldüğüm neden altyapıdan doğru düzgün adam çıkmıyor ne işe yarıyor bu altyapı.yazık ya yazık
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F.Bahçe'de bir ayrılık daha!
Toplam 3
Yorum
tm abi yedek stoper yok gönderiyorlar bu neyin kafası
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