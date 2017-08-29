F.Bahçe'den G.Saray'a...

Yeni sezonda Euroleague ve Türkiye Lig'inde iddialı bir takım kurmak isteyen Galatasaray Odeabank Basketbol Takımı, Fenerbahçe'den Allie Quegley ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.



20 Haziran 1986 doğumlu Quigley, hem NBA'de hem de Avrupa forma giyen oyuncular arasında yer alıyor. Sarı-Kırmızlı kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Yeni sezonda Galatasaray Ailesi'ne katılan Alexandria "Allie" Quigley'e hoş geldin der, sarı kırmızılı forma altında başarılarla dolu bir sezon geçirmesini dileriz" denildi.



