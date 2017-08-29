Arda Turan için büyük gün 1 Eylül
İspanyol basını, Barcelona’nın 1 Eylül’e kadar Arda’yı satmak istediğini, olmazsa G.Saray’ın kiralık teklifini kabul edeceğini yazdı. Yıldız ismin Cimbom dışında talibi yok
1 EYLÜL TARİHİNİ BEKLİYORLAR
İspanyol basını, satış listesindeki diğer futbolcuların aksine Arda'ya şu ana kadar hiçbir ciddi teklif gelmediğini yazdı. Gazeteler bu tablonun değişmemesi durumunda Barcelona'nın Galatasaray'ın yaptığı kiralama teklifini kabul etmek zorunda kalacağını vurguladı. Sarı-Kırmızılılar bu nedenle 1 Eylül tarihini büyük bir heyecan içinde bekliyor.
YUVAYA DÖNMEYİ ÇOK İSTİYOR
BU sezon başında teknik adamlık koltuğuna oturan Ernesto Valverde ile yıldızı bir türlü barışmayan Arda Turan, Galatasaray'a dönmeyi çok istiyor. Tecrübeli futbolcunun Barcelona yönetimiyle görüşerek Sarı-Kırmızılı takıma transferi konusunda kolaylık gösterilmesini istediği de gelen bilgiler arasında..
- 29 Ağustos 2017, Salı
- Güncelleme: 16:45
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Sportif Direktör F.Bahçe'yi açıkladı
Toplam 13
Yorum
Fsb Baştan clihcy elia hatem ben arfa babacar gustavo gomez lens alınsaydı bugün bunlar yaşanmazdı yazıklar olsun paralar çöpe gitti
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Sportif Direktör F.Bahçe'yi açıkladı
Toplam 13
Yorum
Fsb Ben arfa alı acaksa gulyanıo neden alındı ne yapmak.isteniyor anlayan varsa birileri aciklasin
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Sportif Direktör F.Bahçe'yi açıkladı
Toplam 13
Yorum
jaws sorunlu oyuncu istemiyoruz gelmesin
Arda Turan için büyük gün 1 Eylül haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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