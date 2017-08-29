Arda Turan için büyük gün 1 Eylül

İspanyol basını, Barcelona’nın 1 Eylül’e kadar Arda’yı satmak istediğini, olmazsa G.Saray’ın kiralık teklifini kabul edeceğini yazdı. Yıldız ismin Cimbom dışında talibi yok

Cimbom'da Arda Turan aşkı yeniden alevlendi... Bir süredir Galatasaray'ın gündeminde alt sıralara inen milli futbolcuyla ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor... İspanyol basını, Barcelona'nın aralarında Arda Turan'ın da bulunduğu 7 futbolcuyu 1 Eylül'e kadar satmak istediğini yazdı. Eğer bu tarihe kadar gelişme olmazsa, kiralama tekliflerinin masaya yatırılacağı belirtildi.



1 EYLÜL TARİHİNİ BEKLİYORLAR

İspanyol basını, satış listesindeki diğer futbolcuların aksine Arda'ya şu ana kadar hiçbir ciddi teklif gelmediğini yazdı. Gazeteler bu tablonun değişmemesi durumunda Barcelona'nın Galatasaray'ın yaptığı kiralama teklifini kabul etmek zorunda kalacağını vurguladı. Sarı-Kırmızılılar bu nedenle 1 Eylül tarihini büyük bir heyecan içinde bekliyor.



YUVAYA DÖNMEYİ ÇOK İSTİYOR

BU sezon başında teknik adamlık koltuğuna oturan Ernesto Valverde ile yıldızı bir türlü barışmayan Arda Turan, Galatasaray'a dönmeyi çok istiyor. Tecrübeli futbolcunun Barcelona yönetimiyle görüşerek Sarı-Kırmızılı takıma transferi konusunda kolaylık gösterilmesini istediği de gelen bilgiler arasında..