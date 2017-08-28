Tolga rekor kırdı
Sivas maçına damga vuran Tolga Ciğerci'den Süper Lig rekoru kırdı.
KÖLN İSTİYOR
İlk 3 haftaya damga vuran Tolga, Almanların dikkatini çekti. Bundesliga'ya kötü başlayan Köln'ün genç oyuncu için G.Saray'ın kapısını çaldığı ve fiyat istediği iddia edildi. G.Saray'ın Tolga'yı satmak istemediği fakat sözleşmesinde 8 milyon euro'luk serbest kalma bedeli olduğu bildirildi.
RÜZGAR KISA SÜRDÜ
Galatasaray'da herkes Tolga Ciğerci'yi konuşuyor. Gurbetçi oyuncu bu sezon 3 maçta 4 golle sezona başlarken geçen sezonun ilk 4 haftasında da açık ara en fazla koşan oyuncuydu. Hatta Tolga 11 bin 921 ortalama ile Avrupa'nın da en fazla koşu mesafesi yakalayan 9. oyuncusu olmuştu. Büyük heyecan yaratan oyuncu, bu performansının devamını getirememiş ve gözden düşmüştü.
- 28 Ağustos 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 03:03
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Sneijder'e Fransa'da şok!
Toplam 13
Yorum
Hagi Aynen katılıyorum.Ya kendini yere atıyor.Ya bencilce şut atıyor.Bu takımın oyuncusu değil kesinlikle
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Penaltı isyanı!
Toplam 2
Yorum
nevzat bu pozisyon penaltıysa ve sarı kartı oldugu halde bide itirazdan neden ikinci sarı cıkmıyo
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''Üretken olamadık''
Toplam 22
Yorum
ERAY TS Uzun taç attırmayla, stoperleri sağa sola göndermeyle, sürekli kanatları kullanmaya çalışmayla teknik direktör olunmuyor Yanal bırak git art
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