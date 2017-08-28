Sneijder ıslıklandı
Hollandalı yıldız, Nice’in 3-0 yenildiği Amiens maçında 90 dakika oynadı 10 ikili mücadeleden sadece 1’ini kazanabildi. Nice taraftarı tepki gösterdi.
Sneijder'in kötü performansı Nice taraftarını da kızdırdı. Hollandalı futbolcu, takımın diğer büyük yıldızı Mario Balotelli ile birlikte eleştirilerin hedefinde. İki yıldız da maç sonu ıslıklandı. Nice taraftarı, Sneijder için "İstanbul'da çok kebap yemiş. Yerinden kıpırdayamıyor", "Sanki 150 yaşında, hiç koşmuyor" eleştirileri getirdi. Sneijder ve Balotelli ise sezon başı hazırlıklarını verimli geçirmediklerini kabul ederek taraftardan zaman istedi.
ELEŞTİRİ YAĞMURU
Wesley Sneijder'in 4 maçlık Nice performansı hiç beğenilmedi. Gazeteler Hollandalı yıldıza düşük puan verirken 10'u eleştiri yağmuruna tuttu.
- 28 Ağustos 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 03:34
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Sneijder'e Fransa'da şok!
Toplam 13
Yorum
Hagi Aynen katılıyorum.Ya kendini yere atıyor.Ya bencilce şut atıyor.Bu takımın oyuncusu değil kesinlikle
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Penaltı isyanı!
Toplam 2
Yorum
nevzat bu pozisyon penaltıysa ve sarı kartı oldugu halde bide itirazdan neden ikinci sarı cıkmıyo
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''Üretken olamadık''
Toplam 22
Yorum
ERAY TS Uzun taç attırmayla, stoperleri sağa sola göndermeyle, sürekli kanatları kullanmaya çalışmayla teknik direktör olunmuyor Yanal bırak git art
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