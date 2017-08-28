 Sneijder ıslıklandı – Fotomaç – 28 Ağustos 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    28 Ağustos 2017, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    Sneijder ıslıklandı

    Sneijder ıslıklandı

    Hollandalı yıldız, Nice’in 3-0 yenildiği Amiens maçında 90 dakika oynadı 10 ikili mücadeleden sadece 1’ini kazanabildi. Nice taraftarı tepki gösterdi.

    Sezon başında Cimbom'dan olaylı şekilde ayrılan 'in Nice kariyeri hiç de istediği gibi başlayamadı. Fransız ekibinin formasıyla 3 maça çıkan yıldız isim yokları oynadı. Ligde 2-0'lık Guingamp galibiyetinde silik görünen 33 yaşındaki futbolcu, 2-0'lık Napoli mağlubiyetinde tel tel dökülmüştü. Son olarak Nice'in Amiens'e 3-0 yenildiği lig maçının ardından ise protesto edildi. Sneijder 90 dakika oyunda kaldığı mücadelede 3 şutunda isabet bulamadı. Girdiği 10 ikili mücadeleden sadece 1'ini kazanabildi.

    Sneijder'in kötü performansı Nice taraftarını da kızdırdı. Hollandalı futbolcu, takımın diğer büyük yıldızı Mario Balotelli ile birlikte eleştirilerin hedefinde. İki yıldız da maç sonu ıslıklandı. Nice taraftarı, Sneijder için "İstanbul'da çok kebap yemiş. Yerinden kıpırdayamıyor", "Sanki 150 yaşında, hiç koşmuyor" eleştirileri getirdi. Sneijder ve Balotelli ise sezon başı hazırlıklarını verimli geçirmediklerini kabul ederek taraftardan zaman istedi.

    ELEŞTİRİ YAĞMURU
    Wesley Sneijder'in 4 maçlık Nice performansı hiç beğenilmedi. Gazeteler Hollandalı yıldıza düşük puan verirken 10'u eleştiri yağmuruna tuttu.
    1. 28 Ağustos 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 03:34
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Sneijder ıslıklandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.