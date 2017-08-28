Selçuk’tan sevgilerle

Selçuk İnan, Sivas maçında neden G.Saray'ın kaptanı olduğunu bir kez daha gösterdi. Oyuna girerken Tolga'yı statla birlikte alkışladı. Muslera'nın kaptanlık bandını kendisine vermek istemesine "Sende" işaretiyle reddetti. 3'üncü golde penaltıyı yaptıran Ndiaye'nin, "Ben atayım" sözlerine cevap bile vermedi. Topu, Gomis'e verdi.