Milli ilaç

West Ham ile çıktığı idman sırasında sakatlık yaşayan ve Galatasaray kariyerine sakat olarak başlayan Sofiane Feghouli'ye milli takım arası ilaç gibi gelecek. Galatasaray yöneticileri, Cezayir Milli Takımı'na çağırılan 27 yaşındaki oyuncunun federasyonu ile görüşerek sakatlığı için izin istedi. Feghouli, milli takım arasında tedavisine devam edecek ve Antalyaspor maçında sahada olacak.