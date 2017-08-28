 Kendini topladı – Fotomaç – 28 Ağustos 2017
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    28 Ağustos 2017, Pazartesi
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    Kendini topladı

    Kendini topladı

    Sivas maçından önce yaşanan ırkçı gerginlik Bafe Gomis'in canını çok sıkmıştı.

    Fakat taraftarların kendisi için açtığı pankartlar, taktıkları Gomis maskeleri ve çalınan "O sen olsan bari" isimli şarkı Fransız yıldızı kendisine getirdi. Morali düzelen Gomis, "Benim için yaptıklarından dolayı teşekkür ediyorum. Benim işim gol atmak. Onlara gollerimle teşekkür edeceğim" diye konuştu.

    GÖZÜNÜ ALAMADI
    Stat doldu, G.Saray'ın yenilerinin ağız açık kaldı... Tribünlerden en fazla etkilenen isimse Fernando oldu. Brezilyalı yıldız, Galatasaray seyircinin bambaşka olduğunu söyledi.

    TRİBÜNLER ŞENLENDİ
    Alınan yeni oyuncular, oynanan güzel futbol ve gelen puanlar taraftarı da tribünlere çekti. Son olarak 2012-13 sezonunda 39 bin 989 seyirci ortalamasına oynayan G.Saray sonraki yıllara hep bir düşüş yaşadı.
    1. 28 Ağustos 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 03:15
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