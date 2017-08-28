Kendini topladı
Sivas maçından önce yaşanan ırkçı gerginlik Bafe Gomis'in canını çok sıkmıştı.
GÖZÜNÜ ALAMADI
Stat doldu, G.Saray'ın yenilerinin ağız açık kaldı... Tribünlerden en fazla etkilenen isimse Fernando oldu. Brezilyalı yıldız, Galatasaray seyircinin bambaşka olduğunu söyledi.
TRİBÜNLER ŞENLENDİ
Alınan yeni oyuncular, oynanan güzel futbol ve gelen puanlar taraftarı da tribünlere çekti. Son olarak 2012-13 sezonunda 39 bin 989 seyirci ortalamasına oynayan G.Saray sonraki yıllara hep bir düşüş yaşadı.
- 28 Ağustos 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 03:15
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Sneijder'e Fransa'da şok!
Toplam 13
Yorum
Hagi Aynen katılıyorum.Ya kendini yere atıyor.Ya bencilce şut atıyor.Bu takımın oyuncusu değil kesinlikle
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Penaltı isyanı!
Toplam 2
Yorum
nevzat bu pozisyon penaltıysa ve sarı kartı oldugu halde bide itirazdan neden ikinci sarı cıkmıyo
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''Üretken olamadık''
Toplam 22
Yorum
ERAY TS Uzun taç attırmayla, stoperleri sağa sola göndermeyle, sürekli kanatları kullanmaya çalışmayla teknik direktör olunmuyor Yanal bırak git art
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