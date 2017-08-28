 İstasyon şefi – Fotomaç – 28 Ağustos 2017
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    28 Ağustos 2017, Pazartesi
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    İstasyon şefi

    İstasyon şefi
    Savunmadan uzun toplar yerine defanstan başlayan paslarla oyun kurmaya çalışan Galatasaray'da Sivas maçının pas istasyonu Maicon oldu. İlk iki hafta beklerin ileriye çıkmasıyla açılan stoperlerin arasına girerek top alan Fernando'nun yerine Maicon da defanstan top çıkarabileceğini gösterdi.
    1. 28 Ağustos 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:37
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