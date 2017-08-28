G.Saray'da transfer zirvesi!
Galatasaray'da teknik direktör Igor Tudor'un takıma verdiği izin sona eriyor. Antrenman öncesi Florya Metin Oktay Tesisileri'nde transfer konusunda toplantı yapılacak.
NtvSpor'un haberine göre; Futbol Direktörü Cenk Ergün ve Teknik Direktör Igor Tudor'un durum değerlendirmesi yapacağı toplantıda takımdan ayrılma ihtimali bulunan oyuncular ve transferdeki son gelişmeler konuşulacak.
İLK GÜNDEM ASAMOAH
Galatasaray'ın transfer listesindeki ilk isim Juventus'tan Kwadwo Asamoah. Ganalı oyuncu ile 4 yıllık prensip anlaşmasına varan sarı-kırmızılılar, Juventus kulübüne yüksek bonservis bedeli ödemek istemiyor. Yönetim, yeni bir formül ile transferi en uygun şekilde çözmek istiyor.
DENAYER GELMEK İSTİYOR
Manchester City'den Jason Denayer'i kiralamak isteyen Galatasaray, bu konuda büyük aşama kaydetti. City yetkililerinin birçok transferde takas formülü içinde kullanmayı düşündüğü genç stoper, bir kez daha Galatasaray'da oynamak istediğini iletti. Yönetim, Denayer konusunu kısa sürede çözümlemeyi düşünüyor.
ARDA TURAN TRANSFERİ
Arda Turan konusunda da masadan henüz kalkmayan Galatasaray, transferin son gününe kadar Arda konusundaki ısrarını sürdürme kararı aldı. Sarı-kırmızılılar, Arda'yı kiralayarak transfer nokta koymayı hedefliyor.
- 28 Ağustos 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 22:10
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Galatasaray'a müjdeli haber
Toplam 13
Yorum
Malina bir tanede forvet lazim, arada gomizi dinlendirmek lazim, zaten adam kalp rahatsizligi varmis
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Yanal ile sıkıntılı başlangıçlar
Toplam 3
Yorum
yorumcu ersun yanal takımı mahalle takımı gıbı oynatıyor
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Emre Belözoğlu'ndan F.Bahçe'ye yanıt
Toplam 13
Yorum
Yönetim çıkış arıyor Buna transfer teklifi yapmak FB'yi küçük düşürmektir,ayrıca yönetimin acizliğinin ve tıkanmışlığının göstergesidir
G.Saray'da transfer zirvesi! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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