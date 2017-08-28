 G.Saray'da transfer zirvesi! – Fotomaç – 28 Ağustos 2017
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    28 Ağustos 2017, Pazartesi
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    G.Saray'da transfer zirvesi!

    G.Saray'da transfer zirvesi!

    'da teknik direktör Igor Tudor'un takıma verdiği izin sona eriyor. Antrenman öncesi Florya Metin Oktay Tesisileri'nde transfer konusunda toplantı yapılacak.

    NtvSpor'un haberine göre; Futbol Direktörü Cenk Ergün ve Teknik Direktör Igor Tudor'un durum değerlendirmesi yapacağı toplantıda takımdan ayrılma ihtimali bulunan oyuncular ve transferdeki son gelişmeler konuşulacak.

    İLK GÜNDEM ASAMOAH
    'ın transfer listesindeki ilk isim Juventus'tan Kwadwo Asamoah. Ganalı oyuncu ile 4 yıllık prensip anlaşmasına varan sarı-kırmızılılar, Juventus kulübüne yüksek bonservis bedeli ödemek istemiyor. Yönetim, yeni bir formül ile transferi en uygun şekilde çözmek istiyor.

    DENAYER GELMEK İSTİYOR
    Manchester City'den Jason Denayer'i kiralamak isteyen Galatasaray, bu konuda büyük aşama kaydetti. City yetkililerinin birçok transferde takas formülü içinde kullanmayı düşündüğü genç stoper, bir kez daha Galatasaray'da oynamak istediğini iletti. Yönetim, Denayer konusunu kısa sürede çözümlemeyi düşünüyor.

    ARDA TURAN TRANSFERİ
    Arda Turan konusunda da masadan henüz kalkmayan Galatasaray, transferin son gününe kadar Arda konusundaki ısrarını sürdürme kararı aldı. Sarı-kırmızılılar, Arda'yı kiralayarak transfer nokta koymayı hedefliyor.

    1. 28 Ağustos 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 22:10
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