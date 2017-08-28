Gomis'ten F.Bahçe ve Beşiktaş cevabı

Galatasaray'ın golcü futbolcusu Bafetimbi Gomis Fransız televizyon kanalı Canal +'ya konuk oldu. Fransız televizyon kanalı Canal+'nın özel konuğu olan, "Türk taraftarları hayatımda gördüğüm en ateşli, en çılgın ve saygılı taraftarlar. Sizden sadece formanızı terletmenizi bekliyorlar." ifadelerini kullandı. Sözlerini sürdüren Fransız golcü, "Marsilya çocukken tuttuğum takım, Saint-Etienne beni futbola kazandıran takım ve Lyon üst seviyelerde oynamamı sağlayan takım"dedi.



F.BAHÇE YA DA BEŞİKTAŞ'TA OYNAR MISIN?

Bafetimbi Gomis; "Bir gün Fenerbahçe ya da Beşiktaş forması giyer misin?" sorusuna Gomis, "Benim renklerim belli sarı kırmızıdır. Türkiye Ligi'nde Avrupa seviyesinde olan 4 takım var diyebilirim. Bizim hedefimiz Şampiyon olup Şampiyonlar Ligi'ne katılmak." dedi.



Programın sunucusuna imzalı bir Galatasaray forması veren Gomis, izleyenlere eğlenceli anlar yaşattı.



32 yaşındaki forvet Galatasaray formasıyla çıktığı 3 Süper Lig maçında 4 gol atıp 2 de asist yaptı.