 Gideceler için gün sonu – Fotomaç – 28 Ağustos 2017
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    28 Ağustos 2017, Pazartesi
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    Gideceler için gün sonu

    Gideceler için gün sonu

    G.Saray transferde bu yaz şov yaparken, takımdan gönderilecek oyuncular konusunda ise sorunlar yaşanıyor.

    'da kadro dışı bırakılan 5 futbolcu, kesinlikle kadroda düşünülmüyor ve bu 5 isimle yollar ayrılacak. Cenk Ergün de Milli Takım arasında bu oyuncuların menajerleriyle pazarlık masasına oturacak.

    Sözleşmeleri sürüyor
    Kadro dışı olan Nigel De Jong, Hakan Balta, Luis Cavanda, Endoğan Adili ve Umut Gündoğan ile sözleşmeleri feshetmenin yolları aranıyor. Bu 5 oyuncudan üçünün (Umut, De Jong ve Hakan Balta) kontratları bu sezon sonunda biterken, Cavanda ve Endoğan Adili'nin iki yıl sözleşmesi bulunuyor

    Bütçe 3.5 milyon euro
    Bu oyuncuların toplam tazminat hakkı 7 milyon 750 bin euro... Ancak Galatasaray bu oyuncularla anlaşıp, kontratlarını feshetmek ve bunun için de en fazla 3.5 milyon euro harcamak istiyor.

    Futboldan kopacaklar
    Oyuncular tüm paralarını almak isterlerse kontratları bitene kadar hiç oynamama ve piyasadan uzak kalma tehlikesi ile karşı karşıya olacaklar. Bu yüzden orta yolun bulunması bekleniyor.
    1. 28 Ağustos 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 03:15
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