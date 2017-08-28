Gideceler için gün sonu
G.Saray transferde bu yaz şov yaparken, takımdan gönderilecek oyuncular konusunda ise sorunlar yaşanıyor.
Sözleşmeleri sürüyor
Kadro dışı olan Nigel De Jong, Hakan Balta, Luis Cavanda, Endoğan Adili ve Umut Gündoğan ile sözleşmeleri feshetmenin yolları aranıyor. Bu 5 oyuncudan üçünün (Umut, De Jong ve Hakan Balta) kontratları bu sezon sonunda biterken, Cavanda ve Endoğan Adili'nin iki yıl sözleşmesi bulunuyor
Bütçe 3.5 milyon euro
Bu oyuncuların toplam tazminat hakkı 7 milyon 750 bin euro... Ancak Galatasaray bu oyuncularla anlaşıp, kontratlarını feshetmek ve bunun için de en fazla 3.5 milyon euro harcamak istiyor.
Futboldan kopacaklar
Oyuncular tüm paralarını almak isterlerse kontratları bitene kadar hiç oynamama ve piyasadan uzak kalma tehlikesi ile karşı karşıya olacaklar. Bu yüzden orta yolun bulunması bekleniyor.
- 28 Ağustos 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 03:15
-
Sneijder'e Fransa'da şok!
Toplam 13
Yorum
Hagi Aynen katılıyorum.Ya kendini yere atıyor.Ya bencilce şut atıyor.Bu takımın oyuncusu değil kesinlikle
-
Penaltı isyanı!
Toplam 2
Yorum
nevzat bu pozisyon penaltıysa ve sarı kartı oldugu halde bide itirazdan neden ikinci sarı cıkmıyo
-
''Üretken olamadık''
Toplam 22
Yorum
ERAY TS Uzun taç attırmayla, stoperleri sağa sola göndermeyle, sürekli kanatları kullanmaya çalışmayla teknik direktör olunmuyor Yanal bırak git art
Gideceler için gün sonu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.