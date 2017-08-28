Gidecekler için gün sonu
G.Saray transferde bu yaz şov yaparken, takımdan gönderilecek oyuncular konusunda ise sorunlar yaşanıyor.
Sözleşmeleri sürüyor
Kadro dışı olan Nigel De Jong, Hakan Balta, Luis Cavanda, Endoğan Adili ve Umut Gündoğan ile sözleşmeleri feshetmenin yolları aranıyor. Bu 5 oyuncudan üçünün (Umut, De Jong ve Hakan Balta) kontratları bu sezon sonunda biterken, Cavanda ve Endoğan Adili'nin iki yıl sözleşmesi bulunuyor
Bütçe 3.5 milyon euro
Bu oyuncuların toplam tazminat hakkı 7 milyon 750 bin euro... Ancak Galatasaray bu oyuncularla anlaşıp, kontratlarını feshetmek ve bunun için de en fazla 3.5 milyon euro harcamak istiyor.
Futboldan kopacaklar
Oyuncular tüm paralarını almak isterlerse kontratları bitene kadar hiç oynamama ve piyasadan uzak kalma tehlikesi ile karşı karşıya olacaklar. Bu yüzden orta yolun bulunması bekleniyor.
- 28 Ağustos 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 10:27
-
34’lük delikanlı
Toplam 8
Yorum
oguzhan q7 cenk yedek baslasin takim özellikle ikinci yari gecen sene performansina yaklasmaya basladi ama sorunun bazi futbolcularin durmasindan kaynaklandigi belli
-
34’lük delikanlı
Toplam 8
Yorum
kartalcan Tamerin ayrilmasi takimdan iyi olmadi. En azindan hocaya gerektigi yerde akil veriyor müdahale ediyordu böyle beklemekle sonuca gidemeyiz
-
34’lük delikanlı
Toplam 8
Yorum
carsi09 yenilerin kenarda beklemesi cok az veya hic forma almamalari anlasilmaz.Hele ki q7 sadece gol ortalarinda var lens gibi kivrak bir adam yok
Gidecekler için gün sonu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.