 Galatasaray'a müjdeli haber – Fotomaç – 28 Ağustos 2017
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    28 Ağustos 2017, Pazartesi
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    'a müjdeli haber

    Galatasaray'a müjdeli haber

    Juventus sol kanat için Spinazzola'yı kadrosuna kattı, 'ın transferinde tüm engeller ortadan kalktı.

    'ın Juventus'tan transfer etmek istediği Kwadwo ile ilgili güzel bir haber geldi.

    Juventus'un Asamoah'a alternatif bir ismi transfer etmeden oyuncuyu bırakmayacağını belirtmesinin ardından Galatasaray bekleyişe geçmişti.

    İtalyan ekibi, sol kanat için Atalanta'dan Leonardo Spinazzola'yı transfer etti.

    Spinazzola, sosyal medya hesabından Juventus ile anlaştığını duyurdu.

    ASAMOAH GELİYOR

    Spinazzola transferi Galatasaray'ın her konuda anlaştığı Asamoah'ın Türkiye'ye gelişini hızlandırdı. Sarı Kırmızılılar'ın Asamoah transferini bayramdan sonra açıklaması bekleniyor.

    1. 28 Ağustos 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 15:35
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