Galatasaray'a müjdeli haber
Juventus sol kanat için Spinazzola'yı kadrosuna kattı, Galatasaray'ın Asamoah transferinde tüm engeller ortadan kalktı.
Galatasaray'ın Juventus'tan transfer etmek istediği Kwadwo Asamoah ile ilgili güzel bir haber geldi.
Juventus'un Asamoah'a alternatif bir ismi transfer etmeden oyuncuyu bırakmayacağını belirtmesinin ardından Galatasaray bekleyişe geçmişti.
İtalyan ekibi, sol kanat için Atalanta'dan Leonardo Spinazzola'yı transfer etti.
Spinazzola, sosyal medya hesabından Juventus ile anlaştığını duyurdu.
ASAMOAH GELİYOR
Spinazzola transferi Galatasaray'ın her konuda anlaştığı Asamoah'ın Türkiye'ye gelişini hızlandırdı. Sarı Kırmızılılar'ın Asamoah transferini bayramdan sonra açıklaması bekleniyor.
- 28 Ağustos 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 15:35
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Emre Belözoğlu'ndan F.Bahçe'ye yanıt
Toplam 1
Yorum
mmn bir fenerbahçeli olarak futbolcularını böyle kırgın bir şekilde yollanmasını eliştiriyorum.
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''Şampiyon olacağız''
Toplam 16
Yorum
ayhan sezon sonunu görecek mi?
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Neto yarın İstanbul'da
Toplam 1
Yorum
ayhan ne hallere düşürdüler seni fenerbahçem...ziya,fuat,alpaslan,cem,cemil, önder,ersoy gibi futbolcuları izlemiş olan ben perişanım şimdi..
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