Galatasaray'a müjdeli haber

Galatasaray'ın Juventus'tan transfer etmek istediği Kwadwo Asamoah ile ilgili güzel bir haber geldi.

Juventus'un Asamoah'a alternatif bir ismi transfer etmeden oyuncuyu bırakmayacağını belirtmesinin ardından Galatasaray bekleyişe geçmişti.

İtalyan ekibi, sol kanat için Atalanta'dan Leonardo Spinazzola'yı transfer etti.

Spinazzola, sosyal medya hesabından Juventus ile anlaştığını duyurdu.



ASAMOAH GELİYOR

Spinazzola transferi Galatasaray'ın her konuda anlaştığı Asamoah'ın Türkiye'ye gelişini hızlandırdı. Sarı Kırmızılılar'ın Asamoah transferini bayramdan sonra açıklaması bekleniyor.



