Bayram hediyesi Kwadwo Asamoah

MAROTTA

Bu sezon transfer piyasasını domine edenkadrosuna katmakiçin kolları sıvadı. Juventus ile yapılan görüşmelerdeanlaşma zemini oluşurken, sarı-kırmızılı takımınSportif Direktörü, transferi bitirmekiçin yarın İtalya'nın yolunu tutacak. Juve,detayları konuşmak ve ödeme planınıbelirlemek üzereçağırdı. Galatasaray'ın,bir yıl daha sözleşmesi bulunan28 yaşındaki Ganalı futbolcu için teklifini 7.5milyon euro'ya çıkarması bekleniyor.Bu arada Galatasaray ile prensipte anlaşanyönetimini, Galatasaray'agitmek için sıkıştırmaya devam ediyor.Yerine yeni bir oyuncu alınmamasıdurumunda yıldagibiinanılmaz bir rakamdan olma ihtimalibulunan Ganalı yıldızın, hocasıyla bukonuda polemik yaşadığı bile belirtiliyor.son büyük sözleşmesindekariyerinde kazandığından daha fazlasınıkazanma şansını kaybetmek istemediğivetransferine onay vermesiniistediği bildirildi.Juventus, Asamoah transferine onay vermek için yerine bir oyuncu transferi gerçekleştirmeyi bekliyordu. İtalya basınından gelen haberlere göre Torino kulübü, Genoa'dan Diego Laxalt'ı kadrosuna katmak üzere.Asamoah'ın Galatasaray'la görüşmesi ve Juventus'tan ayrılmak istemesi İtalyan basınında da sıkça yer alan haberler arasında.