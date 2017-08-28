Bayram hediyesi Kwadwo Asamoah
Sportif Direktör Cenk Ergün, yarın Juventus ile son bir kez daha masaya oturacak. Sarı-kırmızılı formayı giymeyi çok isteyen Asamoah’ı alıp gelecek.
MAROTTA İLE TARTIŞTI
Bu arada Galatasaray ile prensipte anlaşan Asamoah, Juventus yönetimini, Galatasaray'a gitmek için sıkıştırmaya devam ediyor. Yerine yeni bir oyuncu alınmaması durumunda yılda 2.5 milyon euro gibi inanılmaz bir rakamdan olma ihtimali bulunan Ganalı yıldızın, hocasıyla bu konuda polemik yaşadığı bile belirtiliyor. Asamoah'ın son büyük sözleşmesinde kariyerinde kazandığından daha fazlasını kazanma şansını kaybetmek istemediği ve Marotta'dan transferine onay vermesini istediği bildirildi.
LAXALT'I ALACAK
Juventus, Asamoah transferine onay vermek için yerine bir oyuncu transferi gerçekleştirmeyi bekliyordu. İtalya basınından gelen haberlere göre Torino kulübü, Genoa'dan Diego Laxalt'ı kadrosuna katmak üzere.
Asamoah'ın Galatasaray'la görüşmesi ve Juventus'tan ayrılmak istemesi İtalyan basınında da sıkça yer alan haberler arasında.
Savaş ÇORLU
- 28 Ağustos 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 03:21
-
Sneijder'e Fransa'da şok!
Toplam 13
Yorum
Hagi Aynen katılıyorum.Ya kendini yere atıyor.Ya bencilce şut atıyor.Bu takımın oyuncusu değil kesinlikle
-
Penaltı isyanı!
Toplam 2
Yorum
nevzat bu pozisyon penaltıysa ve sarı kartı oldugu halde bide itirazdan neden ikinci sarı cıkmıyo
-
''Üretken olamadık''
Toplam 22
Yorum
ERAY TS Uzun taç attırmayla, stoperleri sağa sola göndermeyle, sürekli kanatları kullanmaya çalışmayla teknik direktör olunmuyor Yanal bırak git art
Bayram hediyesi Kwadwo Asamoah haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.