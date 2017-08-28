 Bayram hediyesi Kwadwo Asamoah – Fotomaç – 28 Ağustos 2017
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    28 Ağustos 2017, Pazartesi
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    Bayram hediyesi Kwadwo Asamoah

    Bayram hediyesi Kwadwo Asamoah

    Sportif Direktör Cenk Ergün, yarın Juventus ile son bir kez daha masaya oturacak. Sarı-kırmızılı formayı giymeyi çok isteyen Asamoah’ı alıp gelecek.

    Bu sezon transfer piyasasını domine eden Galatasaray, Kwadwo Asamoah'ı kadrosuna katmak için kolları sıvadı. Juventus ile yapılan görüşmelerde anlaşma zemini oluşurken, sarı-kırmızılı takımın Sportif Direktörü Cenk Ergün, transferi bitirmek için yarın İtalya'nın yolunu tutacak. Juve, Galatasaray'ı detayları konuşmak ve ödeme planını belirlemek üzere Torino'ya çağırdı. Galatasaray'ın, bir yıl daha sözleşmesi bulunan 28 yaşındaki Ganalı futbolcu için teklifini 7.5 milyon euro'ya çıkarması bekleniyor.

    MAROTTA İLE TARTIŞTI
    Bu arada Galatasaray ile prensipte anlaşan Asamoah, Juventus yönetimini, Galatasaray'a gitmek için sıkıştırmaya devam ediyor. Yerine yeni bir oyuncu alınmaması durumunda yılda 2.5 milyon euro gibi inanılmaz bir rakamdan olma ihtimali bulunan Ganalı yıldızın, hocasıyla bu konuda polemik yaşadığı bile belirtiliyor. Asamoah'ın son büyük sözleşmesinde kariyerinde kazandığından daha fazlasını kazanma şansını kaybetmek istemediği ve Marotta'dan transferine onay vermesini istediği bildirildi.

    LAXALT'I ALACAK
    Juventus, Asamoah transferine onay vermek için yerine bir oyuncu transferi gerçekleştirmeyi bekliyordu. İtalya basınından gelen haberlere göre Torino kulübü, Genoa'dan Diego Laxalt'ı kadrosuna katmak üzere.



    Asamoah'ın Galatasaray'la görüşmesi ve Juventus'tan ayrılmak istemesi İtalyan basınında da sıkça yer alan haberler arasında.

    Savaş ÇORLU
    1. 28 Ağustos 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 03:21
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