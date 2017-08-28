Arda Turan: Bana 3 gün süre verin

Arda Turan için son üç gün...

Barcelona'da kadroya giremeyen yıldız oyuncu, Avrupa'da transferin tamamlanacağı 1 Eylül'e kadar Manchester Untited, İnter gibi takımlardan beklediği teklifi alamazsa parçalıyı giyecek. Başkan Dursun Özbek'le yaptığı son görüşmede, "Birkaç yıl daha Avrupa'da oynamak sonra da G.Saray'a dönmek istiyordum. Bana 1 Eylül'e kadar süre verin. Eğer o beklediğim teklif gelmezse G.Saray'dayım" sözünü verdi.