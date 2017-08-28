 Arda Turan: Bana 3 gün süre verin – Fotomaç – 28 Ağustos 2017
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    28 Ağustos 2017, Pazartesi
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    : Bana 3 gün süre verin

    Arda Turan: Bana 3 gün süre verin

    için son üç gün...

    Barcelona'da kadroya giremeyen yıldız oyuncu, Avrupa'da transferin tamamlanacağı 1 Eylül'e kadar Manchester Untited, İnter gibi takımlardan beklediği teklifi alamazsa parçalıyı giyecek. Başkan Dursun Özbek'le yaptığı son görüşmede, "Birkaç yıl daha Avrupa'da oynamak sonra da G.Saray'a dönmek istiyordum. Bana 1 Eylül'e kadar süre verin. Eğer o beklediğim teklif gelmezse G.Saray'dayım" sözünü verdi.
    1. 28 Ağustos 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 03:04
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