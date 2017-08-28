'Alo koç ben İgor Tudor'
Meslektaşlarına transferini düşündüğü Gomis’ten Feghouli’ye yedi ismi de soran Aslan’ın hocası ardından bu futbolcularla telefonda görüştü. Igor Tudor, Ndiaye’de ısrar edip Fellaini’yi listeden sildi
Galatasaray'da ligde üst üste alınan üç galibiyetle İgor Tudor, yönetimin ve taraftarın güvenini kazandı. Başkan Dursun Özbek'in Östersunds faciasında bile arkasında durduğu Tudor'da ısrarcı olmasının nedeni ortaya çıktı. Rekor harcamayla 7 oyuncuyu kadrosuna katan Galatasaray'da bu transferlerin hepsinde teknik patron Igor Tudor'un birinci derecede rolü var. Hırvat hoca Gomis'ten Feghouli'ye kadar gelen 7 oyuncu için önce eski teknik direktörleri ile sonra da oyuncuların kendileri ile telefonda özel görüşmeler yaptı. Meslektaşlarından oyuncuların idman performansı ve karakteri hakkında bilgiler aldı. Yakın arkadaşı Bilic'e Feghouli'yi soran Tudor, Cezayirli yıldızın 40 günü bulan transfer sürecinde ısrarcı oldu. 4-1-4-1 sistemini denemeyi düşünen Galatasaray'ın teknik patronu, Manchester City'de bu bölgede görev yapmış Fernando ile fikir alışverişinde bulundu. "Ndiaye'yi istiyorum'' diyerek Fellaini'yi geri çeviren Hırvat teknik adam, transfer edilen oyuncularla önceden görüşmesinin faydasını saha içinde gördü. Gomis başta olmak üzere tüm yeni transferler takıma uyum sağladı. Sivas maçında Tolga'nın ikinci golünden sonra Ndiaye kulübeye koşup Tudor'a sarıldı.
- 28 Ağustos 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 09:56
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Bayram yaklaşıyor
Toplam 4
Yorum
Nevzat Ayni.hikayeeeeeeeeeee
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Gomez zora girdi
Toplam 1
Yorum
yapmaa 4 milyon vermesi mantıklıda 1 milyon artmasımı anormal oluyo , tek zora sokan sey omu.............
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Tolga rekor kırdı
Toplam 2
Yorum
calbekemanci bu kadro bu sene en kötü avrupada oynasa idi bir çok oyuncunun çok rahat talibi cıkardı
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