'Alo koç ben İgor Tudor'

Galatasaray'da ligde üst üste alınan üç galibiyetle İgor Tudor, yönetimin ve taraftarın güvenini kazandı. Başkan Dursun Özbek'in Östersunds faciasında bile arkasında durduğu Tudor'da ısrarcı olmasının nedeni ortaya çıktı. Rekor harcamayla 7 oyuncuyu kadrosuna katan Galatasaray'da bu transferlerin hepsinde teknik patron Igor Tudor'un birinci derecede rolü var. Hırvat hoca Gomis'ten Feghouli'ye kadar gelen 7 oyuncu için önce eski teknik direktörleri ile sonra da oyuncuların kendileri ile telefonda özel görüşmeler yaptı. Meslektaşlarından oyuncuların idman performansı ve karakteri hakkında bilgiler aldı. Yakın arkadaşı Bilic'e Feghouli'yi soran Tudor, Cezayirli yıldızın 40 günü bulan transfer sürecinde ısrarcı oldu. 4-1-4-1 sistemini denemeyi düşünen Galatasaray'ın teknik patronu, Manchester City'de bu bölgede görev yapmış Fernando ile fikir alışverişinde bulundu. "Ndiaye'yi istiyorum'' diyerek Fellaini'yi geri çeviren Hırvat teknik adam, transfer edilen oyuncularla önceden görüşmesinin faydasını saha içinde gördü. Gomis başta olmak üzere tüm yeni transferler takıma uyum sağladı. Sivas maçında Tolga'nın ikinci golünden sonra Ndiaye kulübeye koşup Tudor'a sarıldı.