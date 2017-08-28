Almanya'dan talibi var
Sivas maçına damga vuran Tolga Ciğerci'den Süper Lig rekoru kırdı.
KÖLN İSTİYOR
İlk 3 haftaya damga vuran Tolga, Almanların dikkatini çekti. Bundesliga'ya kötü başlayan Köln'ün genç oyuncu için G.Saray'ın kapısını çaldığı ve fiyat istediği iddia edildi. G.Saray'ın Tolga'yı satmak istemediği fakat sözleşmesinde 8 milyon euro'luk serbest kalma bedeli olduğu bildirildi.
RÜZGAR KISA SÜRDÜ
Galatasaray'da herkes Tolga Ciğerci'yi konuşuyor. Gurbetçi oyuncu bu sezon 3 maçta 4 golle sezona başlarken geçen sezonun ilk 4 haftasında da açık ara en fazla koşan oyuncuydu. Hatta Tolga 11 bin 921 ortalama ile Avrupa'nın da en fazla koşu mesafesi yakalayan 9. oyuncusu olmuştu. Büyük heyecan yaratan oyuncu, bu performansının devamını getirememiş ve gözden düşmüştü.
- 28 Ağustos 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 21:26
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Galatasaray'a müjdeli haber
Toplam 13
Yorum
Malina bir tanede forvet lazim, arada gomizi dinlendirmek lazim, zaten adam kalp rahatsizligi varmis
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Yanal ile sıkıntılı başlangıçlar
Toplam 3
Yorum
yorumcu ersun yanal takımı mahalle takımı gıbı oynatıyor
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Emre Belözoğlu'ndan F.Bahçe'ye yanıt
Toplam 13
Yorum
Yönetim çıkış arıyor Buna transfer teklifi yapmak FB'yi küçük düşürmektir,ayrıca yönetimin acizliğinin ve tıkanmışlığının göstergesidir
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