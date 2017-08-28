 Almanya'dan talibi var – Fotomaç – 28 Ağustos 2017
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    28 Ağustos 2017, Pazartesi
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    Almanya'dan talibi var

    Almanya'dan talibi var

    Sivas maçına damga vuran Tolga Ciğerci'den Süper Lig rekoru kırdı.

    Sivasspor maçının 10. dakikasında Muslera'dan aldığı topla ileri kat eden Tolga Ciğerci, Rodrigues'e verdiği pas sonrasında da koşusunu devam ettirdi. Kaleci Rochet'ten seken topa yetişti. Uruguaylı kaleciden topu aldığı andan topa vurduğu ana kadar 100 metre mesafe kat eden 25 yaşındaki oyuncu, bunun yaklaşık 40 metresini topla geçti. Koşu toplam 13 saniye sürerken, Tolga Ciğerci'nin 40 metrelik toplu koşusunu 8 saniyede yapması Süper Lig için rekor oldu.

    KÖLN İSTİYOR
    İlk 3 haftaya damga vuran Tolga, Almanların dikkatini çekti. Bundesliga'ya kötü başlayan Köln'ün genç oyuncu için G.Saray'ın kapısını çaldığı ve fiyat istediği iddia edildi. G.Saray'ın Tolga'yı satmak istemediği fakat sözleşmesinde 8 milyon euro'luk serbest kalma bedeli olduğu bildirildi.

    RÜZGAR KISA SÜRDÜ
    Galatasaray'da herkes Tolga Ciğerci'yi konuşuyor. Gurbetçi oyuncu bu sezon 3 maçta 4 golle sezona başlarken geçen sezonun ilk 4 haftasında da açık ara en fazla koşan oyuncuydu. Hatta Tolga 11 bin 921 ortalama ile Avrupa'nın da en fazla koşu mesafesi yakalayan 9. oyuncusu olmuştu. Büyük heyecan yaratan oyuncu, bu performansının devamını getirememiş ve gözden düşmüştü.
    1. 28 Ağustos 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 21:26
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