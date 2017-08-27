 Tolga Ciğerci’nin içinden canavar çıktı – Fotomaç – 27 Ağustos 2017
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    27 Ağustos 2017, Pazar
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    ’nin içinden canavar çıktı

    Tolga Ciğerci’nin içinden canavar çıktı

    Galatasaray'ın başarılı orta saha oyuncu bu sezon gösterdiği performansla parmak ısırtıyor.

    Normalde orta sahanın ortasında ya da ön libero olarak görev yapan 25 yaşındaki futbolcu, bu sezona teknik direktör İgor Tudor'un yönetiminde sol kanatta oynayarak başlamıştı. Süper Lig'de çıktığı 3 maçta da sol kanat olarak görev yapan , 3 maçta 4 gol atma başarısı gösterdi. Profesyonel kariyerinde Wolfsburg takımında hiç gol atamayan Tolga, Mönchengladbach ve Hertha Berlin takımlarında birer gol atma başarısı göstermişti. Sarı-kırmızılı takımda da bu sezon öncesinde gol atamamış olan Tolga, 2017-2018 sezonuna fırtına gibi başladı. Oyuncu ile yakından ilgilenen Tudor da çalışmasının karşılığını fazlasıyla almış oldu.

    TOLGA: MİLLİ TAKIMDA DA ATACAĞIM
    Sivas maçının yıldızı Tolga Ciğerci, maçtan sonra gollerine devam edeceğini söyledi. GS TV'ye konuşan başarılı futbolcu, "2 gol attım ve bunun için çok çalışıyorum. İnşallah böyle de devam edeceğim" derken milli takımla ilgili de iddialı konuştu. Tolga, "Lucescu beni milli takıma çağırdı. Şimdi orada da şans bulabilirsem performansımı göstermek ve goller atmak istiyorum" diye konuştu.
    1. 27 Ağustos 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 02:25
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