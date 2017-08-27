Tolga Ciğerci’nin içinden canavar çıktı
Galatasaray'ın başarılı orta saha oyuncu Tolga Ciğerci bu sezon gösterdiği performansla parmak ısırtıyor.
TOLGA: MİLLİ TAKIMDA DA ATACAĞIM
Sivas maçının yıldızı Tolga Ciğerci, maçtan sonra gollerine devam edeceğini söyledi. GS TV'ye konuşan başarılı futbolcu, "2 gol attım ve bunun için çok çalışıyorum. İnşallah böyle de devam edeceğim" derken milli takımla ilgili de iddialı konuştu. Tolga, "Lucescu beni milli takıma çağırdı. Şimdi orada da şans bulabilirsem performansımı göstermek ve goller atmak istiyorum" diye konuştu.
- 27 Ağustos 2017, Pazar
- Güncelleme: 02:25
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Trabzonspor'da kombine satışı 10 bine ulaştı
Toplam 2
Yorum
e.tosun 9 eylülde muharrem traaansfer show yapacak.puhaaahhhhhhhaa
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Trabzonspor'da kombine satışı 10 bine ulaştı
Toplam 2
Yorum
e.tosun dedimki;7. haftadan sonra 50 yıl şampiyon olacağız demeyi keser muharrem.son 7 haftaya doğru avrupa kupaları hayali biter.
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Göztepe - Trabzonspor | CANLI ANLATIM
Toplam 8
Yorum
Turgut ada Bizim bu trabzonspor dan hiçbirşey olmaz...Cimboma bakin sanki bizim de il onların 50. Yılı ayip yaa
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