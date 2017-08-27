 Soruşturma başlatıldı – Fotomaç – 27 Ağustos 2017
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    27 Ağustos 2017, Pazar
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    Soruşturma başlatıldı

    Soruşturma başlatıldı
    Türkiye Futbol Federasyonu, Galatasaray ile Demir Grup Sivasspor arasında oynanan maçta, Avrasya Özel Çocuklar Derneği'nde eğitim gören down sendromlu çocukların statta yer alamaması üzerine harekete geçti. Yapılan açıklamada, sorumlu olan profesyonel yöneticiler hakkında soruşturma açıldığı duyuruldu.
    1. 27 Ağustos 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 23:39
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