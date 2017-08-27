 Para akmaya başladı – Fotomaç – 27 Ağustos 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    27 Ağustos 2017, Pazar
    OYUN ENGLISH

    Para akmaya başladı

    Para akmaya başladı
    Galatasaray aldığı başarılı sonuçlarla şirketlerin de ilgisini çekti. Sarı-kırmızılı kulüp, yeni şort sponsoru olarak FLUO ile anlaşırken firma bu sponsorluk için Galatasaray'a 2 sezon için toplamda 1.4 milyon euro ödeyecek.
    1. 27 Ağustos 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 23:38
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Para akmaya başladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.