Özbek: İki uçak daha inecek

Galatasaray’da gözler yeni transferlere çevrildi. Asamoah ve Arda yolda...

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Sivasspor maçı sonrası stattan mutlu bir şekilde ayrılırken, taraftarların "Uçaklar inmeye devam edecek mi başkanım" diye sorması üzerine transferin devam edeceğini açıkladı. Özbek, "Evet 2 uçak daha inebilir" derken şimdi gözler bu yeni transferlerin kim olacağına çevrildi.



SON ANA KADAR BEKLEYECEK

Bu transferlerden birisinin Asamoah olmasına kesin gözüyle bakılırken diğer oyuncunun Arda Turan olduğu belirtildi. Galatasaray, Arda'yı kiralamak isterken Barcelona'dan yanıt bekliyor. Transferin son gününe kadar yıldız oyuncunun, durumu takip edilecek.