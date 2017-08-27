Özbek: İki uçak daha inecek
Galatasaray’da gözler yeni transferlere çevrildi. Asamoah ve Arda yolda...
SON ANA KADAR BEKLEYECEK
Bu transferlerden birisinin Asamoah olmasına kesin gözüyle bakılırken diğer oyuncunun Arda Turan olduğu belirtildi. Galatasaray, Arda'yı kiralamak isterken Barcelona'dan yanıt bekliyor. Transferin son gününe kadar yıldız oyuncunun, durumu takip edilecek.
- 27 Ağustos 2017, Pazar
- Güncelleme: 02:35
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Trabzonspor'da kombine satışı 10 bine ulaştı
Toplam 2
Yorum
e.tosun 9 eylülde muharrem traaansfer show yapacak.puhaaahhhhhhhaa
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Trabzonspor'da kombine satışı 10 bine ulaştı
Toplam 2
Yorum
e.tosun dedimki;7. haftadan sonra 50 yıl şampiyon olacağız demeyi keser muharrem.son 7 haftaya doğru avrupa kupaları hayali biter.
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Göztepe - Trabzonspor | CANLI ANLATIM
Toplam 8
Yorum
Turgut ada Bizim bu trabzonspor dan hiçbirşey olmaz...Cimboma bakin sanki bizim de il onların 50. Yılı ayip yaa
Özbek: İki uçak daha inecek haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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