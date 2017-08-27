Konuşan yanıyor
Galatasaray, rakip hocaların maç öncesi açıklamalarını boşa çıkardı.
Kayserispor Teknik Direktörü Marius Sumudica: Lige hazırız. Galatasaray karşısında komandolar gibi olacağız. Galatasaray'dan mutlaka puan alacağız. (4-1)
Osmanlı Teknik Direktörü Bülent Uygun : Galatasaray'ın gücünü biliyoruz ama bizde dan dan dan değil. Tik tak tak tik bir oyun anlayışını sergilemeye çalışacağız. (3-1)
Sivas Teknik Direktörü Samet Aybaba : Galatasaray'ın zaafını biliyoruz. Dersimize çalıştık. Galatasaray'a müsade etmeyeceğiz. Takımıma güveniyorum. (3-0)
- 27 Ağustos 2017, Pazar
- Güncelleme: 03:00
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Trabzonspor'da kombine satışı 10 bine ulaştı
Toplam 2
Yorum
e.tosun 9 eylülde muharrem traaansfer show yapacak.puhaaahhhhhhhaa
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Trabzonspor'da kombine satışı 10 bine ulaştı
Toplam 2
Yorum
e.tosun dedimki;7. haftadan sonra 50 yıl şampiyon olacağız demeyi keser muharrem.son 7 haftaya doğru avrupa kupaları hayali biter.
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Göztepe - Trabzonspor | CANLI ANLATIM
Toplam 8
Yorum
Turgut ada Bizim bu trabzonspor dan hiçbirşey olmaz...Cimboma bakin sanki bizim de il onların 50. Yılı ayip yaa
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