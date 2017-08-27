Konuşan yanıyor

Galatasaray, rakip hocaların maç öncesi açıklamalarını boşa çıkardı.

Galatasaray, Sivasspor galibiyeti ile rakiplerinin korkulu rüyası olmayı sürdürdü. 3'te 3 yaparak lider durumda olan sarı-kırmızılı takım rakip takım teknik direktörlerinin de maç öncesi açıklamalarını adeta çöp yaptı. İşte "Büyük lokma ye büyük söz söyleme" atasözünü hatırlatan o açıklamalar:



Kayserispor Teknik Direktörü Marius Sumudica: Lige hazırız. Galatasaray karşısında komandolar gibi olacağız. Galatasaray'dan mutlaka puan alacağız. (4-1)



Osmanlı Teknik Direktörü Bülent Uygun : Galatasaray'ın gücünü biliyoruz ama bizde dan dan dan değil. Tik tak tak tik bir oyun anlayışını sergilemeye çalışacağız. (3-1)



Sivas Teknik Direktörü Samet Aybaba : Galatasaray'ın zaafını biliyoruz. Dersimize çalıştık. Galatasaray'a müsade etmeyeceğiz. Takımıma güveniyorum. (3-0)