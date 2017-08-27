 Konuşan yanıyor – Fotomaç – 27 Ağustos 2017
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    27 Ağustos 2017, Pazar
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    Konuşan yanıyor

    Konuşan yanıyor

    Galatasaray, rakip hocaların maç öncesi açıklamalarını boşa çıkardı.

    Galatasaray, Sivasspor galibiyeti ile rakiplerinin korkulu rüyası olmayı sürdürdü. 3'te 3 yaparak lider durumda olan sarı-kırmızılı takım rakip takım teknik direktörlerinin de maç öncesi açıklamalarını adeta çöp yaptı. İşte "Büyük lokma ye büyük söz söyleme" atasözünü hatırlatan o açıklamalar:

    Kayserispor Teknik Direktörü Marius Sumudica: Lige hazırız. Galatasaray karşısında komandolar gibi olacağız. Galatasaray'dan mutlaka puan alacağız. (4-1)

    Osmanlı Teknik Direktörü Bülent Uygun : Galatasaray'ın gücünü biliyoruz ama bizde dan dan dan değil. Tik tak tak tik bir oyun anlayışını sergilemeye çalışacağız. (3-1)

    Sivas Teknik Direktörü Samet Aybaba : Galatasaray'ın zaafını biliyoruz. Dersimize çalıştık. Galatasaray'a müsade etmeyeceğiz. Takımıma güveniyorum. (3-0)
    1. 27 Ağustos 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 03:00
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