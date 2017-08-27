Igor Tudor’dan takıma hediye
Sarı kırmızılı takımın ortaya koyduğu futbol Igor Tudor'u mutlu etti.
NİHAYET GOL YEMEDİ
Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor, ligin ilk iki haftasında kalelerinde gördükleri 2 golün duran toptan olması nedeniyle hafta boyunca oyuncularına bu konuda ekstra çalışmalar yaptırmıştı. Hırvat çalıştırıcı, bu çalışmaların karşılığını Demir Grup Sivasspor karşılaşmasında aldı ve rakibine gol izni vermedi. Sarı-kırmızılılar en son geçtiğimiz sezonun 32. haftasında gol yemeden bir maçı tamamlamıştı.
- 27 Ağustos 2017, Pazar
- Güncelleme: 02:19
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Trabzonspor'da kombine satışı 10 bine ulaştı
Toplam 2
Yorum
e.tosun 9 eylülde muharrem traaansfer show yapacak.puhaaahhhhhhhaa
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Trabzonspor'da kombine satışı 10 bine ulaştı
Toplam 2
Yorum
e.tosun dedimki;7. haftadan sonra 50 yıl şampiyon olacağız demeyi keser muharrem.son 7 haftaya doğru avrupa kupaları hayali biter.
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Göztepe - Trabzonspor | CANLI ANLATIM
Toplam 8
Yorum
Turgut ada Bizim bu trabzonspor dan hiçbirşey olmaz...Cimboma bakin sanki bizim de il onların 50. Yılı ayip yaa
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