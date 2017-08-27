 Igor Tudor’dan takıma hediye – Fotomaç – 27 Ağustos 2017
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    27 Ağustos 2017, Pazar
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    ’dan takıma hediye

    Igor Tudor’dan takıma hediye

    Sarı kırmızılı takımın ortaya koyduğu futbol 'u mutlu etti.

    Milli takım arasında futbolcularına 2 gün izin vermeyi planlayan Tudor, sarı-kırmızılı takıma jest yaptı ve Sivas galibiyeti sonrası takıma 3 gün izin verdi. Sarı kırmızılılar, Antalyaspor maçı hazırlıklarına salı akşamı başlayacak.

    NİHAYET GOL YEMEDİ
    Galatasaray Teknik Direktörü , ligin ilk iki haftasında kalelerinde gördükleri 2 golün duran toptan olması nedeniyle hafta boyunca oyuncularına bu konuda ekstra çalışmalar yaptırmıştı. Hırvat çalıştırıcı, bu çalışmaların karşılığını Demir Grup Sivasspor karşılaşmasında aldı ve rakibine gol izni vermedi. Sarı-kırmızılılar en son geçtiğimiz sezonun 32. haftasında gol yemeden bir maçı tamamlamıştı.
    1. 27 Ağustos 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 02:19
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