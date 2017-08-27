 Gomis patlaması – Fotomaç – 27 Ağustos 2017
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    27 Ağustos 2017, Pazar
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    Gomis patlaması

    Gomis patlaması
    Galatasaray'ın flaş transferlerlerinden birisi olan Bafetimbi Gomis, atmaya ve attırmaya devam ediyor. Sivas ağlarına da penaltıdan bir gol gönderen 32 yaşındaki yıldız, 4 gol, 2 asistlik müthiş bir performans sergilerken kariyerinin de en iyi başlangıcına imza attı.
    1. 27 Ağustos 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 23:39
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