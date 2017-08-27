Gomis patlaması

Galatasaray'ın flaş transferlerlerinden birisi olan Bafetimbi Gomis, atmaya ve attırmaya devam ediyor. Sivas ağlarına da penaltıdan bir gol gönderen 32 yaşındaki yıldız, 4 gol, 2 asistlik müthiş bir performans sergilerken kariyerinin de en iyi başlangıcına imza attı.