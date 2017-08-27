Gol rekorunu kıracak mı?

Ligde 3 maçta atılan 10 gol Galatasaray'da herkesin keyfini yerine getirdi.

Yeni tartışma ise sarı-kırmızılı ekibin, kendisine ait 105 gollük gol rekorunu kırıp kırmayacağı... Taraftarlar, bu hızla rekorun kırılacağına gönülden inanırken, temkinli olanlar ise, "Biraz daha bekleyelim" havasında...



Öte taraftan Fenerbahçeliler ise ligin gol rekorunun 103 golle 1989-90 sezonunda kendilerinde olduğunu ileri sürüyor.



1963

Cimbom, 1962-1963 sezonunda iki aşamalı olarak gerçekleştirilen ligde 42 maçta toplam 105 gol atmıştı.