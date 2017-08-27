Gol rekorunu kıracak mı?
Ligde 3 maçta atılan 10 gol Galatasaray'da herkesin keyfini yerine getirdi.
Öte taraftan Fenerbahçeliler ise ligin gol rekorunun 103 golle 1989-90 sezonunda kendilerinde olduğunu ileri sürüyor.
1963
Cimbom, 1962-1963 sezonunda iki aşamalı olarak gerçekleştirilen ligde 42 maçta toplam 105 gol atmıştı.
- 27 Ağustos 2017, Pazar
- Güncelleme: 02:37
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Trabzonspor'da kombine satışı 10 bine ulaştı
Toplam 2
Yorum
e.tosun 9 eylülde muharrem traaansfer show yapacak.puhaaahhhhhhhaa
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Trabzonspor'da kombine satışı 10 bine ulaştı
Toplam 2
Yorum
e.tosun dedimki;7. haftadan sonra 50 yıl şampiyon olacağız demeyi keser muharrem.son 7 haftaya doğru avrupa kupaları hayali biter.
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Göztepe - Trabzonspor | CANLI ANLATIM
Toplam 8
Yorum
Turgut ada Bizim bu trabzonspor dan hiçbirşey olmaz...Cimboma bakin sanki bizim de il onların 50. Yılı ayip yaa
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