Bu daha fragman
Kayseri ve Osmanlı’nın ardından Sivas’ı çok rahat geçti. Son 8 sezonun en iyi başlangıcına, attığı 10 golle de en iyi hücum performansına imza attı Alınan sonuçlar taraftarları coştururken sarı-kırmızılılar, “Filmin uzun metrajı milli aradan sonra” diyerek şampiyonluk yürüyüşünün başladığını ifade ettiler.
GALİBİYET SERİSİ DEVAM EDİYOR
Üçte üç yapan Galatasaray ayrıca ligde üst üste 7 maçını kazanarak önemli bir seriye imza attı. Son olarak geçen sezonun 30. haftasında Kasımpaşa'ya evinde 3-1 yenilen sarı-kırmızılı ekip, ardından Gaziantepspor (2-1), Osmanlıspor (2- 0), Alanyaspor (3-2) ve Konyaspor (2-1) galibiyetleriyle ligi tamamladı. Galatasaray'ın ligde kendisine ait galibiyet serisi rekoru, üst üste kazanılan 12 maçtan oluşuyor.
FRAGMANDAN BİLE KORKTUNUZ
Galatasaray'ın bu müthiş başlangıcı taraftarları coştururken Demir Grup Sivasspor karşılaşması sonrası sarı-kırmızılılar sosyal medyada birçok mesaj paylaştı. Bunlardan en çok beğenileni ise, "Fragmanı izlediniz, fragman da bile korkudan titrediniz! Filmin uzun metrajı milli aradan sonra sinemalarda" şeklinde olandı. Mesaj birçok kez paylaşıldı.
- 27 Ağustos 2017, Pazar
- Güncelleme: 02:14
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Trabzonspor'da kombine satışı 10 bine ulaştı
Toplam 2
Yorum
e.tosun 9 eylülde muharrem traaansfer show yapacak.puhaaahhhhhhhaa
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Trabzonspor'da kombine satışı 10 bine ulaştı
Toplam 2
Yorum
e.tosun dedimki;7. haftadan sonra 50 yıl şampiyon olacağız demeyi keser muharrem.son 7 haftaya doğru avrupa kupaları hayali biter.
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Göztepe - Trabzonspor | CANLI ANLATIM
Toplam 8
Yorum
Turgut ada Bizim bu trabzonspor dan hiçbirşey olmaz...Cimboma bakin sanki bizim de il onların 50. Yılı ayip yaa
Bu daha fragman haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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