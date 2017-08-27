 Bu daha fragman – Fotomaç – 27 Ağustos 2017
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    27 Ağustos 2017, Pazar
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    Kayseri ve Osmanlı’nın ardından Sivas’ı çok rahat geçti. Son 8 sezonun en iyi başlangıcına, attığı 10 golle de en iyi hücum performansına imza attı Alınan sonuçlar taraftarları coştururken sarı-kırmızılılar, “Filmin uzun metrajı milli aradan sonra” diyerek şampiyonluk yürüyüşünün başladığını ifade ettiler.

    , son iki sezonun acısını çıkarıyor. Sezona 7 yeni transferle giren sarı-kırmızılı ekip, rakiplerini bir bir saf dışı ederek yoluna devam ediyor. Cimbom, Kayseri ve Osmanlı'nın ardından Sivas'ı da dümdüz etti ve son 8 yılın en iyi sezon başlangıcına imza attı. Son olarak 2009-2010'da ilk 3 maçını kazanan sarı-kırmızılı ekip, geride kalan 7 sezona böyle bir seriyle başlayamamıştı. İlk haftadan itibaren Süper Lig'de zirveye yerleşen sarı- kırmızılı futbol takımının ligin geride kalan 3 haftasındaki hücum performansı da son 8 sezonun en iyisi konumunda... Sahanın her yerinde savaşçı bir mücadele ortaya koyan ve bu mücadele sonunda ligin ilk 3 haftasında rakip fileleri 10 kez havalandıran sarı-kırmızılılar, geride kalan 9 sezon içinde yalnızca 11 gol atılan 2009-2010'un gerisinde kaldı.

    GALİBİYET SERİSİ DEVAM EDİYOR
    Üçte üç yapan ayrıca ligde üst üste 7 maçını kazanarak önemli bir seriye imza attı. Son olarak geçen sezonun 30. haftasında Kasımpaşa'ya evinde 3-1 yenilen sarı-kırmızılı ekip, ardından Gaziantepspor (2-1), Osmanlıspor (2- 0), Alanyaspor (3-2) ve Konyaspor (2-1) galibiyetleriyle ligi tamamladı. Galatasaray'ın ligde kendisine ait galibiyet serisi rekoru, üst üste kazanılan 12 maçtan oluşuyor.

    FRAGMANDAN BİLE KORKTUNUZ
    Galatasaray'ın bu müthiş başlangıcı taraftarları coştururken Demir Grup Sivasspor karşılaşması sonrası sarı-kırmızılılar sosyal medyada birçok mesaj paylaştı. Bunlardan en çok beğenileni ise, "Fragmanı izlediniz, fragman da bile korkudan titrediniz! Filmin uzun metrajı milli aradan sonra sinemalarda" şeklinde olandı. Mesaj birçok kez paylaşıldı.
    1. 27 Ağustos 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 02:14
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