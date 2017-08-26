Tudor'dan Aykut Kocaman yorumu
Kayseri ve Osmanlı’dan sonra Sivas’ı da yenen Galatasaray’da Hırvat çalıştırıcı keyifli... Tudor “Her rakip bizden puan almak için dersine çalışacak ama biz de gelişeceğiz” dedi.
'TOLGA MÜTHİŞTİ'
Tudor attığı 2 harika golle galibiyet kapısını aralayan Tolga Ciğerci'yi de övdü. Hırvat hoca "Tolga'yı tebrik ediyorum. Çalıştığım en iyi profesyonellerden bir tanesi. Devamlı futbolla yaşıyor" dedi. Tudor galibiyetin harika olduğunu belirtti. Milli aranın kendilerini geliştirmek için önemli bir fırsat olduğunu da kaydetti.
AYKUT KOCAMAN ÇOK İYİ BİR HOCA
G.Saray'ın hocası Igor Tudor, Avrupa'dan elenen ezeli rakipleri Fenerbahçe'nin teknik direktörü Aykut Kocaman'a destek mesajı gönderdi. Bir soru üzerine "Büyük ihtimalle şu an basın Aykut Kocaman'ı linç ediyordur" diyen Tudor, "Konyaspor'u çalıştırdığı önemde göklere çıkarılıyordu. Ben Aykut Kocaman'ın çok iyi bir teknik direktör olduğunu düşünüyorum. Sadece kötü bir başlangıç yaptı. Benim hikayem de çok basit. Geçen sezondan bu sezona 10 oyuncu değişikliği yaşadık. Türkiye'de düşünceler çok çabuk değişiyor. Yoksa ben aynı hocayım. Burada sonuçlara göre yorum yapılıyor. Ben ise olaylara sonuç odaklı bakmıyorum" diye konuştu.
TAKIMA 3 GÜN İZİN
Teknik direktör İgor Tudor, milli ara nedeniyle takıma 3 gün izin verdi.
- 26 Ağustos 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 10:43
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De Souza'ya talip var
Toplam 64
Yorum
sadece o degil volkan-kanenni-topal-neusterder-ozan-hasan-ismail-atıf-strıker-dıar-vanpersi josef bunların hepsini gönder paftan topçu getir yerlerine
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Tolga Ciğerci resitali
Toplam 22
Yorum
murooo1903 BJK sezon basında lucescu fatih terimi getirmeye çalısıyodunuz 3 haftada unuttunuz 3 hafta sonrada tudora imp. dersiniz valla enteresansınız
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6 transfer birden!
Toplam 91
Yorum
saıkın ha ! işişten geçti zaten klüp batık paftakımdan en iyi gençlerialın alper-valbuena-ıssa-şener-guilonu-ekici-elif-in yanına monte edin yeter
Tudor'dan Aykut Kocaman yorumu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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