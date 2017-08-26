 Tolga Ciğerci resitali – Fotomaç – 26 Ağustos 2017
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    26 Ağustos 2017, Cumartesi
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    resitali

    Tolga Ciğerci resitali

    İlk hafta Kayserispor, ardından Osmanlıspor filelerini sarsan 25 yaşındaki orta saha dün 2 gol birden atarak G.Saray’ı zafere taşıdı.

    G.Saray, Süper Lig'in 3. hafta karşılaşmasında Türk Telekom Stadyumu'nda Demir Grup Sivasspor'u 'nin golleriyle yıktı. Karşılaşmanın ilk 40 dakikası büyük çekişme halinde devam ederken 41. dakikada Belhanda'nın kullandığı korner atışında Gomis'in pasında, Tolga Ciğerci topu filelere gönderdi. Tolga, 71'de ikinci golünü attı. Geçtiğimiz sezon Hertha Berlin'den transfer edilen ve aldığı maaş nedeni ile sık sık eleştirilere maruz kalan milli futbolcu sezona süper bir giriş yapmış oldu. 83'te penaltıdan Gomis maça noktayı koydu. Kayserispor ve Osmanlıspor karşısında da ağları havalandıran 25 yaşındaki orta saha Tolga böylelikle kariyerinde ilk kez bir sezonda 3 gol atmış oldu.

    DAHA ÇOK GOL ATACAĞIM
    Tolga maç sonrası, "Kazanmamız gerekiyordu, 3 puan alıp milli araya moralli gitmek istiyordu. Galip geldiğimiz için çok mutluyuz. Bu zaferi bizi destekleyen muhteşem taraftarımıza armağan ediyoruz. Ben de gollerime devam edeceğim. Umarım daha çok gol atarım" diye konuştu.

    99 MAÇTA YAPTIĞINI 3 MAÇTA YAPTI
    Bu sezon öncesinde kariyeri boyunca çıktığı 99 maçta sadece 4 gol atabilen Tolga Ciğerci, bu gol sayısına üç maçta ulaştı. 25 yaşındaki orta saha, aynı zamanda kariyerinde ilk defa bir maçta iki gol attı. 76. dakikada kenara alınan Tolga'yı hocası dahil tüm stat ayakta alkışladı.

    KADRO İSTİKRARI
    Geçen sezon kadro istikrarını bir türlü yakalamayan G.Saray bu sezon ise ligin ilk üç haftasında aynı 11'le sahaya çıktı. Tudor; Kayseri'ye 4, Osmanlı'ya 3 atan takımı Sivasspor maçında bozmadı. Selçuk yine yedek kalırken, hafif sakatlığı olan yeni transfer Feghouli maçı tribünden izledi.
    1. 26 Ağustos 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 02:58
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