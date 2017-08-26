Tolga Ciğerci resitali
İlk hafta Kayserispor, ardından Osmanlıspor filelerini sarsan 25 yaşındaki orta saha dün 2 gol birden atarak G.Saray’ı zafere taşıdı.
DAHA ÇOK GOL ATACAĞIM
Tolga maç sonrası, "Kazanmamız gerekiyordu, 3 puan alıp milli araya moralli gitmek istiyordu. Galip geldiğimiz için çok mutluyuz. Bu zaferi bizi destekleyen muhteşem taraftarımıza armağan ediyoruz. Ben de gollerime devam edeceğim. Umarım daha çok gol atarım" diye konuştu.
99 MAÇTA YAPTIĞINI 3 MAÇTA YAPTI
Bu sezon öncesinde kariyeri boyunca çıktığı 99 maçta sadece 4 gol atabilen Tolga Ciğerci, bu gol sayısına üç maçta ulaştı. 25 yaşındaki orta saha, aynı zamanda kariyerinde ilk defa bir maçta iki gol attı. 76. dakikada kenara alınan Tolga'yı hocası dahil tüm stat ayakta alkışladı.
KADRO İSTİKRARI
Geçen sezon kadro istikrarını bir türlü yakalamayan G.Saray bu sezon ise ligin ilk üç haftasında aynı 11'le sahaya çıktı. Tudor; Kayseri'ye 4, Osmanlı'ya 3 atan takımı Sivasspor maçında bozmadı. Selçuk yine yedek kalırken, hafif sakatlığı olan yeni transfer Feghouli maçı tribünden izledi.
- 26 Ağustos 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 02:58
-
Hem Ciğerci hem golcü!
Toplam 5
Yorum
çiiğerci değil bu 11'le sadece pres ve bam güm cıkmakla bakalım kaç hafta gidiceksiniz :)) oyun sistemi zayıf ve yedek oyuncular olmasada olur tipi :))
-
Hem Ciğerci hem golcü!
Toplam 5
Yorum
Yasama Arkadaşlar bu sene gol kralı kim olur? Gomis mi? Burak mı? Tolga Ciğerci mi?
-
Trabzonspor'dan Milli Takım tepkisi
Toplam 21
Yorum
misafir gazeteci döven arda turan ve volkan babacanın milli takımda ne işi var..
Tolga Ciğerci resitali haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.