 Tolga Ciğerci atmaya devam ediyor – Fotomaç – 26 Ağustos 2017
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    26 Ağustos 2017, Cumartesi
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    atmaya devam ediyor

    Tolga Ciğerci atmaya devam ediyor

    ’ın Sivasspor ile oynadığı maçta , attığı 2 golle üst üste 3 maçta gol kaydederken, Süper Lig’deki gol sayısını da 4’e çıkardı. Tolga ayrıca kariyerinde ilk kez bir sezonda 4 gol sayısına ulaştı.

    'ın Süper Lig'in 3. haftasında Türk Telekom Stadyumu'nda Sivasspor ile oynadığı maçta sarı-kırmızılılar adına sürpriz bir isim fileleri havalandırdı. Müsabakanın 41. dakikasında sahneye çıkan , 71. dakikada da gol attı. Ciğerci, bu golüyle Süper Lig'deki gol sayısını 3'e çıkardı. Milli futbolcu, bu sezon oynadığı 3 maçta da gol atma başarısı gösterdi.

    25 yaşındaki futbolcu ayrıca kariyerinde ilk kez bir sezonda 4 gol sayısına ulaştı.

    GALATASARAY, 4 MAÇ SONRA GOL YEMEDİ
    Galatasaray, Süper Lig'de geçtiğimiz sezonla birlikte 4 maç sonra gol yemedi.

    Galatasaray'ın Süper Lig'in 3. haftasında Sivasspor'u 3-0 mağlup ettiği karşılaşmada uzun bir aradan sonra sarı-kırmızılılar kalesini gole kapadı. Sarı-kırmızılılar, son olarak geçtiğimiz sezon 32. haftada Türk Telekom Stadyumu'nda oynadığı Osmanlıspor müsabakasından 2-0 galip ayrılarak, gol yememişti. O karşılaşmadan sonra oynadığı geçen sezon Alanyaspor, Konyaspor, bu sezon da Kayserispor ve Osmanlıspor maçlarında kalesinde gol gördü.
    1. 26 Ağustos 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 02:58
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