 TFF’den garip uygulama – Fotomaç – 26 Ağustos 2017
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    26 Ağustos 2017, Cumartesi
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    ’den garip uygulama

    TFF’den garip uygulama
    G.Saray'ın, Avrasya Özel Çocuklar Derneği'nde eğitim gören Down Sendromlu çocuklar ile ailelerini ağırlama ve seremonide yer aldırma isteği tarafından kabul görmedi. TFF, özel çocukların ve ailelerini Passolig'leri olmadığı için stada almadı.
    1. 26 Ağustos 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 02:34
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    TFF
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