 Selçuk İnan’a jest – Fotomaç – 26 Ağustos 2017
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    26 Ağustos 2017, Cumartesi
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    ’a jest

    Selçuk İnan’a jest

    Osmanlı maçında taraftarın çağrısına kayıtsız kalan Selçuk dün akşam ise aynı çağrıya tribünlere giderek yanıt verdi!

    Sarı-kırmızılı ekipte kadronun yenilenmesinin ardından süre almakta sıkıntı yaşayan ve takımdan ayrılabileceği ileri sürülen Selçuk İnan'a taraftarlarca jest yapıldı.

    Alınan bazı başarısız sonuçlar sonrası zaman zaman tepkilerin de hedefi olan kaptan , yapılan tezahüratlar üzerine tribünlere gitti ve taraftarların alkışlarıyla karşılandı.

    Tribünler, takım kadrosundan sonra ismi anons edilen teknik direktör Tudor'a destek verdi. "Igor" anonsu sonrası herkes "Tudor" diye bağırdı, maç sonu da hocalarını alkışladılar.
    1. 26 Ağustos 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 03:21
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