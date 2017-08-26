Selçuk İnan’a jest
Osmanlı maçında taraftarın çağrısına kayıtsız kalan Selçuk dün akşam ise aynı çağrıya tribünlere giderek yanıt verdi!
Alınan bazı başarısız sonuçlar sonrası zaman zaman tepkilerin de hedefi olan kaptan Selçuk İnan, yapılan tezahüratlar üzerine tribünlere gitti ve taraftarların alkışlarıyla karşılandı.
Tribünler, takım kadrosundan sonra ismi anons edilen teknik direktör Tudor'a destek verdi. "Igor" anonsu sonrası herkes "Tudor" diye bağırdı, maç sonu da hocalarını alkışladılar.
- 26 Ağustos 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 03:21
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Hem Ciğerci hem golcü!
Toplam 5
Yorum
çiiğerci değil bu 11'le sadece pres ve bam güm cıkmakla bakalım kaç hafta gidiceksiniz :)) oyun sistemi zayıf ve yedek oyuncular olmasada olur tipi :))
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Hem Ciğerci hem golcü!
Toplam 5
Yorum
Yasama Arkadaşlar bu sene gol kralı kim olur? Gomis mi? Burak mı? Tolga Ciğerci mi?
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Trabzonspor'dan Milli Takım tepkisi
Toplam 21
Yorum
misafir gazeteci döven arda turan ve volkan babacanın milli takımda ne işi var..
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