''Kazanmak harika''
Kayseri ve Osmanlı’dan sonra Sivas’ı da yenen Galatasaray’da Hırvat çalıştırıcı keyifli... Tudor “Her rakip bizden puan almak için dersine çalışacak ama biz de gelişeceğiz” dedi.
'TOLGA MÜTHİŞTİ'
Tudor attığı 2 harika golle galibiyet kapısını aralayan Tolga Ciğerci'yi de övdü. Hırvat hoca "Tolga'yı tebrik ediyorum. Çalıştığım en iyi profesyonellerden bir tanesi. Devamlı futbolla yaşıyor" dedi. Tudor galibiyetin harika olduğunu belirtti. Milli aranın kendilerini geliştirmek için önemli bir fırsat olduğunu da kaydetti.
AYKUT KOCAMAN ÇOK İYİ BİR HOCA
G.Saray'ın hocası Igor Tudor, Avrupa'dan elenen ezeli rakipleri Fenerbahçe'nin teknik direktörü Aykut Kocaman'a destek mesajı gönderdi. Bir soru üzerine "Büyük ihtimalle şu an basın Aykut Kocaman'ı linç ediyordur" diyen Tudor, "Konyaspor'u çalıştırdığı önemde göklere çıkarılıyordu. Ben Aykut Kocaman'ın çok iyi bir teknik direktör olduğunu düşünüyorum. Sadece kötü bir başlangıç yaptı. Benim hikayem de çok basit. Geçen sezondan bu sezona 10 oyuncu değişikliği yaşadık. Türkiye'de düşünceler çok çabuk değişiyor. Yoksa ben aynı hocayım. Burada sonuçlara göre yorum yapılıyor. Ben ise olaylara sonuç odaklı bakmıyorum" diye konuştu.
TAKIMA 3 GÜN İZİN
Teknik direktör İgor Tudor, milli ara nedeniyle takıma 3 gün izin verdi.
- 26 Ağustos 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 03:20
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Hem Ciğerci hem golcü!
Toplam 5
Yorum
çiiğerci değil bu 11'le sadece pres ve bam güm cıkmakla bakalım kaç hafta gidiceksiniz :)) oyun sistemi zayıf ve yedek oyuncular olmasada olur tipi :))
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Hem Ciğerci hem golcü!
Toplam 5
Yorum
Yasama Arkadaşlar bu sene gol kralı kim olur? Gomis mi? Burak mı? Tolga Ciğerci mi?
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Trabzonspor'dan Milli Takım tepkisi
Toplam 21
Yorum
misafir gazeteci döven arda turan ve volkan babacanın milli takımda ne işi var..
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