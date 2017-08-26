 Gomis, Fener’i yakaladı! – Fotomaç – 26 Ağustos 2017
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    26 Ağustos 2017, Cumartesi
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    , Fener’i yakaladı!

    Gomis, Fener’i yakaladı!
    Dün attığı bir gol sayılmayan , 83. dakikada penaltıyı kullanarak skoru ilan etti. Selçuk İnan'ın jest yaparak penaltıyı kullandırttığı Gomis, gol sayısını 4'e çıkararak kariyerinin en iyi başlangıcını yaptı. 32 yaşındaki Fransız forvet, gol sayısında Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un takım performansını yakaladı, toplamda da 2 asiste ulaştı.
    1. 26 Ağustos 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 03:21
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