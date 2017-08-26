Galatasaray'dan milli takımlara 9 futbolcu

Galatasaray'da Selçuk İnan, Serdar Aziz, Tolga Ciğerci, Garry Rodrigues, Younes Belhanda, Martin Linnes, Badou Ndiaye ve Fernando Muslera, milli takımlarına çağrıldı.

Süper Lig'de ilk 3 haftayı 3 galibiyetle kapatan Galatasaray'ın 9 futbolcusu ulusal takımlarından davet edildi. Selçuk İnan, Serdar Aziz, Tolga Ciğerci, A Milli Futbol Takımı'nın Ukrayna ve Hırvatistan ile oynayacağı Dünya Kupası elemesi maçlarının kadrosuna çağrıldı. Cezayir Milli Takımı'na davet edilen Sofiane Feghouli, milli takımında yer alamayacak. Milli takımlara davet edilen futbolcular şöyle:



Türkiye: Selçuk İnan, Serdar Aziz, Tolga Ciğerci



İsviçre: Eren Derdiyok



Yeşin Burun Adaları: Garry Rodrigues



Fas: Younes Belhanda



Norveç: Martin Linnes



Senegal: Badou Ndiaye



Uruguay: Fernando Muslera