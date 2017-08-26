Galatasaray'dan milli takımlara 9 futbolcu
Galatasaray'da Selçuk İnan, Serdar Aziz, Tolga Ciğerci, Garry Rodrigues, Younes Belhanda, Martin Linnes, Badou Ndiaye ve Fernando Muslera, milli takımlarına çağrıldı.
Türkiye: Selçuk İnan, Serdar Aziz, Tolga Ciğerci
İsviçre: Eren Derdiyok
Yeşin Burun Adaları: Garry Rodrigues
Fas: Younes Belhanda
Norveç: Martin Linnes
Senegal: Badou Ndiaye
Uruguay: Fernando Muslera
- 26 Ağustos 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 16:12
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Beşiktaş'ta borç açıklandı
Toplam 30
Yorum
thebarbaros eksik akıllı fb'li arkadaşım, hem el altından diyorsun hem aşikar diyorsun. el altından gizli, aşikâr ise açık yapılandır. bir sözlüğe bak !
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Beşiktaş'ta borç açıklandı
Toplam 30
Yorum
Ertan Bu ne be bilader Beşiktaşımız batmışta haberimiz yokmuş! Bu borçlar nasıl ve ne zaman ödenir bilmek mümkün değil. İnsallah öderler.
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Trabzonspor'dan Milli Takım tepkisi
Toplam 28
Yorum
Karar Herkes bildiği işi yapsın.
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