 Galatasaray'dan milli takımlara 9 futbolcu – Fotomaç – 26 Ağustos 2017
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    26 Ağustos 2017, Cumartesi
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    Galatasaray'dan milli takımlara 9 futbolcu

    Galatasaray'dan milli takımlara 9 futbolcu

    Galatasaray'da Selçuk İnan, Serdar Aziz, Tolga Ciğerci, Garry Rodrigues, Younes Belhanda, Martin Linnes, Badou Ndiaye ve Fernando Muslera, milli takımlarına çağrıldı.

    Süper Lig'de ilk 3 haftayı 3 galibiyetle kapatan Galatasaray'ın 9 futbolcusu ulusal takımlarından davet edildi. Selçuk İnan, Serdar Aziz, Tolga Ciğerci, A Milli Futbol Takımı'nın Ukrayna ve Hırvatistan ile oynayacağı Dünya Kupası elemesi maçlarının kadrosuna çağrıldı. Cezayir Milli Takımı'na davet edilen Sofiane Feghouli, milli takımında yer alamayacak. Milli takımlara davet edilen futbolcular şöyle:

    Türkiye: Selçuk İnan, Serdar Aziz, Tolga Ciğerci

    İsviçre: Eren Derdiyok

    Yeşin Burun Adaları: Garry Rodrigues

    Fas: Younes Belhanda

    Norveç: Martin Linnes

    Senegal: Badou Ndiaye

    Uruguay: Fernando Muslera
    1. 26 Ağustos 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 16:12
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