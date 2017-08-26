Galatasaray son 8 sezonun en iyisi
Süper Lig'de ilk 3 maçını kazanan Galatasaray, son 8 sezonun en iyi başlangıcını yaptı.
Geride kalan 3 maçında Kayserispor (4-1), Osmanlıspor (3-1) ve Demir Grup Sivasspor'u (3-0) mağlup etmeyi başararak 9 puan toplayan ve liderlik koltuğuna oturan sarı-kırmızılı takım, 2009-2010 sezonundan bu yana ilk kez ilk 3 maçını firesiz geçti.
Galatasaray, geride kalan 7 sezondaki en iyi ilk 3 hafta performansını, 2012-2013 ve 2016-2017'de yedişer puan toplayarak ortaya koyarken, en kötü performansını ise 3 puanda kaldığı 2010-2011'de sergiledi.
Gol sayısında da zirvede
Sarı-kırmızılı futbol takımının ligin geride kalan 3 haftasındaki hücum performansı da son 8 sezonun en iyisi konumunda.
Ligin ilk 3 haftasında rakip fileleri 10 kez havalandıran sarı-kırmızılı ekip, geride kalan 9 sezon içinde yalnızca 11 gol atılan 2009-2010'un gerisinde kaldı.
Son 9 sezonda 3. haftalar
Sarı-kırmızılı futbol takımının son 9 sezondaki 3. hafta performansları şöyle oldu:
|Sezon
|Maç
|G
|B
|M
|A
|Y
|Puan
|2017-2018
|3
|3
|0
|0
|10
|2
|9
|2016-2017
|3
|2
|1
|0
|5
|2
|7
|2015-2016
|3
|1
|1
|1
|7
|5
|4
|2014-2015
|3
|1
|1
|1
|2
|2
|4
|2013-2014
|3
|1
|2
|0
|3
|2
|5
|2012-2013
|3
|2
|1
|0
|8
|6
|7
|2011-2012
|3
|1
|1
|1
|4
|4
|4
|2010-2011
|3
|1
|0
|2
|4
|5
|3
|2009-2010
|3
|3
|0
|0
|11
|4
|9
Ligde 7 maçlık seri
Galatasaray, Süper Lig'de üst üste 7 maçını kazanarak önemli bir seriye imza attı.
Son olarak geride kalan sezonun 30. haftasında Kasımpaşa'ya evinde 3-1 yenilen sarı-kırmızılı ekip, ardından Gaziantepspor (2-1), Osmanlıspor (2-0), Aytemiz Alanyaspor (3-2) ve Atiker Konyaspor (2-1) galibiyetleriyle ligi tamamladı.
Bu sezonki ilk 3 maçında da Kayserispor (4-1), Osmanlıspor (3-1) ve Demir Grup Sivasspor'u (3-0) yenen Galatasaray, Süper Lig'deki galibiyet serisini 7 maça çıkardı.
Galatasaray'ın ligde kendisine ait galibiyet serisi rekoru, üst üste kazanılan 12 maçtan oluşuyor. Sarı-kırmızılı ekip, 1987-1988 sezonunun son 9 ve 1988-1989 sezonunun ilk 3 müsabakasında rakiplerine puan kaptırmayarak bu rekora ulaşmıştı.
- 26 Ağustos 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 11:52
-
De Souza'ya talip var
Toplam 64
Yorum
sadece o degil volkan-kanenni-topal-neusterder-ozan-hasan-ismail-atıf-strıker-dıar-vanpersi josef bunların hepsini gönder paftan topçu getir yerlerine
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Tolga Ciğerci resitali
Toplam 22
Yorum
murooo1903 BJK sezon basında lucescu fatih terimi getirmeye çalısıyodunuz 3 haftada unuttunuz 3 hafta sonrada tudora imp. dersiniz valla enteresansınız
-
6 transfer birden!
Toplam 91
Yorum
saıkın ha ! işişten geçti zaten klüp batık paftakımdan en iyi gençlerialın alper-valbuena-ıssa-şener-guilonu-ekici-elif-in yanına monte edin yeter
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