''Futbolcularımız bayram hediyesi verdi''
Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Cengiz Özyalçın, Süper Lig'de Demir Grup Sivasspor'u 3-0 yendikleri karşılaşmayla ilgili, "Futbolcularımız, Galatasaraylılara bir bayram hediyesi verdi." dedi.
Karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan Özyalçın, güzel bir galibiyet elde ettiklerini belirterek, "Futbolcularımız, Galatasaraylılara bir bayram hediyesi verdi. Seyircimize teşekkür etmek istiyorum, 44 bin kişi gelmiş. Bu, Galatasaray'ın ne kadar büyük bir camia olduğunun en somut örneğidir." diye konuştu.
Cengiz Özyalçın, zor günleri geride bıraktıklarını dile getirerek, "Galatasaraylı olmanın bir ayrıcalık olduğunu her zaman söyledim. Bu ayrıcalık da zor günlerde birlik ve beraberliktir. Güzel günler yakın. İnşallah 34. hafta sonunda yine birlikte güleriz. Bütün Galatasaray taraftarına teşekkür ediyorum. Sevgili başkana ve yönetim kuruluna her geçen gün inançları artıyor. Zor günleri geride bıraktık. Daha güzel günlerde sizlerle beraber olacağız. Hepinizin bayramını kutluyorum." ifadelerini kullandı.
Özyalçın, sosyal medyada futbolcuları Bafetimbi Gomis'e yapılan ırkçı paylaşımla ilgili soruyu, "Sporda ırkçılık, mezhepçilik olmaz. Sporda siyaset olmaz, olmamalıdır diye düşünüyorum." şeklinde yanıtladı.
- 26 Ağustos 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 02:52
-
Hem Ciğerci hem golcü!
Toplam 5
Yorum
çiiğerci değil bu 11'le sadece pres ve bam güm cıkmakla bakalım kaç hafta gidiceksiniz :)) oyun sistemi zayıf ve yedek oyuncular olmasada olur tipi :))
-
Hem Ciğerci hem golcü!
Toplam 5
Yorum
Yasama Arkadaşlar bu sene gol kralı kim olur? Gomis mi? Burak mı? Tolga Ciğerci mi?
-
Trabzonspor'dan Milli Takım tepkisi
Toplam 21
Yorum
misafir gazeteci döven arda turan ve volkan babacanın milli takımda ne işi var..
''Futbolcularımız bayram hediyesi verdi'' haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.