''Futbolcularımız bayram hediyesi verdi''

Karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan Özyalçın, güzel bir galibiyet elde ettiklerini belirterek, "Futbolcularımız, Galatasaraylılara bir bayram hediyesi verdi. Seyircimize teşekkür etmek istiyorum, 44 bin kişi gelmiş. Bu, Galatasaray'ın ne kadar büyük bir camia olduğunun en somut örneğidir." diye konuştu.

Cengiz Özyalçın, zor günleri geride bıraktıklarını dile getirerek, "Galatasaraylı olmanın bir ayrıcalık olduğunu her zaman söyledim. Bu ayrıcalık da zor günlerde birlik ve beraberliktir. Güzel günler yakın. İnşallah 34. hafta sonunda yine birlikte güleriz. Bütün Galatasaray taraftarına teşekkür ediyorum. Sevgili başkana ve yönetim kuruluna her geçen gün inançları artıyor. Zor günleri geride bıraktık. Daha güzel günlerde sizlerle beraber olacağız. Hepinizin bayramını kutluyorum." ifadelerini kullandı.

Özyalçın, sosyal medyada futbolcuları Bafetimbi Gomis'e yapılan ırkçı paylaşımla ilgili soruyu, "Sporda ırkçılık, mezhepçilik olmaz. Sporda siyaset olmaz, olmamalıdır diye düşünüyorum." şeklinde yanıtladı.