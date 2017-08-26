 Eski Aslan Türkiye'ye geri döndü – Fotomaç – 26 Ağustos 2017
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    26 Ağustos 2017, Cumartesi
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    Eski Aslan Türkiye'ye geri döndü

    Eski Aslan Türkiye'ye geri döndü

    Süper Lig ekiplerinden Osmanlıspor, geçen sezon Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Portekizli orta saha oyuncusu 'yi, Portekiz temsilcisi Porto'dan transfer etti.

    Osmanlıspor Genel Menajeri Ender Yurtgüven, yaptığı açıklamada, 26 yaşındaki futbolcuyla 2 yıllık sözleşme imzaladıklarını söyledi.

    Yurtgüven, 'yi bonservisiyle kadrolarına kattıklarını belirterek, "Josue ligimizi tanıyan, önemli ve özel bir oyuncu. Takım arkadaşlarıyla beraber kulübümüze önemli katkıları olacaktır. Josue kulübümüzün bu sezon transfer ettiği 8. oyuncu oldu." ifadelerini kullandı.

    Josue, geçen sezon kiralık olarak görev yaptığı Galatasaray'da çıktığı 33 maçta 4 gol 6 asistlik performans sergiledi. Süper Lig'e yabancı olmayan Portekizli futbolcu, daha önce Bursaspor formasını da giydi.
    1. 26 Ağustos 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 02:51
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