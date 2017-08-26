Eski Aslan Türkiye'ye geri döndü
Süper Lig ekiplerinden Osmanlıspor, geçen sezon Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Portekizli orta saha oyuncusu Josue'yi, Portekiz temsilcisi Porto'dan transfer etti.
Yurtgüven, Josue'yi bonservisiyle kadrolarına kattıklarını belirterek, "Josue ligimizi tanıyan, önemli ve özel bir oyuncu. Takım arkadaşlarıyla beraber kulübümüze önemli katkıları olacaktır. Josue kulübümüzün bu sezon transfer ettiği 8. oyuncu oldu." ifadelerini kullandı.
Josue, geçen sezon kiralık olarak görev yaptığı Galatasaray'da çıktığı 33 maçta 4 gol 6 asistlik performans sergiledi. Süper Lig'e yabancı olmayan Portekizli futbolcu, daha önce Bursaspor formasını da giydi.
- 26 Ağustos 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 02:51
-
Hem Ciğerci hem golcü!
Toplam 5
Yorum
çiiğerci değil bu 11'le sadece pres ve bam güm cıkmakla bakalım kaç hafta gidiceksiniz :)) oyun sistemi zayıf ve yedek oyuncular olmasada olur tipi :))
-
Hem Ciğerci hem golcü!
Toplam 5
Yorum
Yasama Arkadaşlar bu sene gol kralı kim olur? Gomis mi? Burak mı? Tolga Ciğerci mi?
-
Trabzonspor'dan Milli Takım tepkisi
Toplam 21
Yorum
misafir gazeteci döven arda turan ve volkan babacanın milli takımda ne işi var..
Eski Aslan Türkiye'ye geri döndü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.