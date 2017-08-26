 Belhanda Milli Takım’a – Fotomaç – 26 Ağustos 2017
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    26 Ağustos 2017, Cumartesi
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    Belhanda Milli Takım’a

    Belhanda Milli Takım’a
    Fas Milli Takımı'nın Mali maçı kadrosu açıklandı. Galatasaraylı , Fenerbahçeli Nabil Dirar, Başakşehir'den Da Costa ve Yeni Malatyaspor'dan Boutaib de kadroda yer aldı.
    1. 26 Ağustos 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 02:26
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