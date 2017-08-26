Asamoah bitti
Cimbom, sol bek mevkii için transfer etmek istediği 28 yaşındaki oyuncuda mutlu sona çok yakın. Asamoah dün Juventus’lu yöneticilerle buluştu bir kez daha “Gitmek istiyorum” dedi.
HOCASI DA DOĞRULADI
Asamoah ile Juventus idarecileri arasında bu görüşmeler sürerken İtalyan ekibinin bugün Genoa ile oynayacağı maç kadrosuna Ganalı futbolcu dahil edilmedi. Teknik direktör Massimiliano Allegri'ye Asamoah'ın son durumu soruldu. Deneyimli çalıştırıcı "Şu an geleceği ile ilgili kulüpte değerlendirme yapıyor" cevabını verdi. İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio "Galatasaray, Asamoah ile 4 yıllığına anlaştı. Schalke'den Höwedes'i aldıkları anda açıklanacak" ifadelerini kullandı.
10 MİLYON EURO MU?
İtalyan Tuttosport Gazetesi de Aslan'ın Kwadwo Asamoah'ı renklerine bağlayacağını duyurdu. Haberde Cimbom'u teklifinin bonuslarla birlikte 10 milyon euro'yu bulacağı belirtildi. Juventus'tan 1.6 milyon euro kazanan Asamoah'a Galatasaray'ın önerisinin 2 katına yakın olduğu da kaydedildi.
- 26 Ağustos 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 03:20
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Hem Ciğerci hem golcü!
Toplam 5
Yorum
çiiğerci değil bu 11'le sadece pres ve bam güm cıkmakla bakalım kaç hafta gidiceksiniz :)) oyun sistemi zayıf ve yedek oyuncular olmasada olur tipi :))
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Hem Ciğerci hem golcü!
Toplam 5
Yorum
Yasama Arkadaşlar bu sene gol kralı kim olur? Gomis mi? Burak mı? Tolga Ciğerci mi?
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Trabzonspor'dan Milli Takım tepkisi
Toplam 21
Yorum
misafir gazeteci döven arda turan ve volkan babacanın milli takımda ne işi var..
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