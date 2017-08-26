 Asamoah bitti – Fotomaç – 26 Ağustos 2017
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    26 Ağustos 2017, Cumartesi
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    Asamoah bitti

    Asamoah bitti

    Cimbom, sol bek mevkii için transfer etmek istediği 28 yaşındaki oyuncuda mutlu sona çok yakın. Asamoah dün Juventus’lu yöneticilerle buluştu bir kez daha “Gitmek istiyorum” dedi.

    uzun süredir peşinden koştuğu Kwadwo Asamoah transferinde ciddi mesafe aldı. Ganalı oyuncuyla 2 hafta önce anlaşan sarı-kırmızılılar bir türlü kulübü Juventus'u ikna edememişti. İtalyan devi Asamoah'ın yerine adam bulmadan 28 yaşındaki futbolcuyu bırakmayacağını belirtmişti. Ancak Asamoah'ın ısrarlı tutumu, Juventus yönetiminin de yelkenlerini suya indirmesine sebep oldu. Dün İtalyan ekibinin idarecileri ile bir araya gelen Asamoah bu hafta 3. kez "Galatasaray'a gitmek istiyorum" dedi.

    HOCASI DA DOĞRULADI
    Asamoah ile Juventus idarecileri arasında bu görüşmeler sürerken İtalyan ekibinin bugün Genoa ile oynayacağı maç kadrosuna Ganalı futbolcu dahil edilmedi. Teknik direktör Massimiliano Allegri'ye Asamoah'ın son durumu soruldu. Deneyimli çalıştırıcı "Şu an geleceği ile ilgili kulüpte değerlendirme yapıyor" cevabını verdi. İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio "Galatasaray, Asamoah ile 4 yıllığına anlaştı. Schalke'den Höwedes'i aldıkları anda açıklanacak" ifadelerini kullandı.

    10 MİLYON EURO MU?
    İtalyan Tuttosport Gazetesi de Aslan'ın Kwadwo Asamoah'ı renklerine bağlayacağını duyurdu. Haberde Cimbom'u teklifinin bonuslarla birlikte 10 milyon euro'yu bulacağı belirtildi. Juventus'tan 1.6 milyon euro kazanan Asamoah'a Galatasaray'ın önerisinin 2 katına yakın olduğu da kaydedildi.
    1. 26 Ağustos 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 03:20
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