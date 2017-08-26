 Aküzüm PFDK’da – Fotomaç – 26 Ağustos 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    26 Ağustos 2017, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    Aküzüm PFDK’da

    Aküzüm PFDK’da
    Galatasaraylı yönetici tedbirsiz olarak TFF Disiplin Kurulu'na sevk edildi. Aküzüm, Etik Kurulu'nun Tudor uyarısı üzerine "Kimse Galatasaray'a dürüstlük dersi vermesin. Sözleşmeyi onlar tescil etti. Taraflı kararlar çeçekilmez hale geldi" demişti.
    1. 26 Ağustos 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 02:26
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Aküzüm PFDK’da haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.