 Abdurrahim Albayrak'tan G.Saray yorumu – Fotomaç – 26 Ağustos 2017
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    26 Ağustos 2017, Cumartesi
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    'tan G.Saray yorumu

    Abdurrahim Albayrak'tan G.Saray yorumu

    ’ın eski yöneticilerin , çok iyi bir takım olduklarını belirterek, “Taraflı tarafsız herkes Galatasaray’ı seyrederken keyif alıyor. Futbol takımı böyle oynadığı zaman tribünler de böyle dolar” dedi.

    , Süper Lig'in 3. haftasında evinde karşılaştığı Sivasspor'u 3-0 mağlup etti. Karşılaşma sonrasında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Galatasaray'ın eski yöneticilerinden , "Muhteşem bir Galatasaray. Pres yapan yorulmayan, bıkmayan. Rakibe 3 kişi basan. İnşallah böyle devam ederiz. Allah futbolcu kardeşlerimizi nazardan gözden korusun. Taraflı tarafsız herkes Galatasaray'ı seyrederken keyif alıyor. İşte futbol bu. Futbol takımı böyle oynadığı zaman tribünler de böyle dolar. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Sizleri de özlemiştim sizlere de teşekkür ediyorum. Bence hepsi çok iyi Tolga da muhteşem" şeklinde konuştu.
    1. 26 Ağustos 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 02:52
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