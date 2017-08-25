Tolga Ciğerci atmaya devam ediyor
Galatasaray’ın Sivasspor ile oynadığı maçta Tolga Ciğerci, attığı 2 golle üst üste 3 maçta gol kaydederken, Süper Lig’deki gol sayısını da 4’e çıkardı. Tolga ayrıca kariyerinde ilk kez bir sezonda 4 gol sayısına ulaştı.
25 yaşındaki futbolcu ayrıca kariyerinde ilk kez bir sezonda 4 gol sayısına ulaştı.
GALATASARAY, 4 MAÇ SONRA GOL YEMEDİ
Galatasaray, Süper Lig'de geçtiğimiz sezonla birlikte 4 maç sonra gol yemedi.
Galatasaray'ın Süper Lig'in 3. haftasında Sivasspor'u 3-0 mağlup ettiği karşılaşmada uzun bir aradan sonra sarı-kırmızılılar kalesini gole kapadı. Sarı-kırmızılılar, son olarak geçtiğimiz sezon 32. haftada Türk Telekom Stadyumu'nda oynadığı Osmanlıspor müsabakasından 2-0 galip ayrılarak, gol yememişti. O karşılaşmadan sonra oynadığı geçen sezon Alanyaspor, Konyaspor, bu sezon da Kayserispor ve Osmanlıspor maçlarında kalesinde gol gördü.
- 25 Ağustos 2017, Cuma
- Güncelleme: 00:15
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Hem Ciğerci hem golcü!
Toplam 5
Yorum
çiiğerci değil bu 11'le sadece pres ve bam güm cıkmakla bakalım kaç hafta gidiceksiniz :)) oyun sistemi zayıf ve yedek oyuncular olmasada olur tipi :))
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Hem Ciğerci hem golcü!
Toplam 5
Yorum
Yasama Arkadaşlar bu sene gol kralı kim olur? Gomis mi? Burak mı? Tolga Ciğerci mi?
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Trabzonspor'dan Milli Takım tepkisi
Toplam 21
Yorum
misafir gazeteci döven arda turan ve volkan babacanın milli takımda ne işi var..
Tolga Ciğerci atmaya devam ediyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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