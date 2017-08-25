 Nazifoğlu disipline sevk edildi – Fotomaç – 25 Ağustos 2017
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    25 Ağustos 2017, Cuma
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    Nazifoğlu disipline sevk edildi

    Nazifoğlu disipline sevk edildi

    Başkan ve yönetimi hedef alan Nazifoğlu, savunma verecek.

    Geçtiğimiz hafta olağanüstü olarak yapılan divan kurulu toplantısında yaşanan gerginlik nedeniyle , kulüp disiplin kuruluna sevk edildi. Toplantıda kulüp başkanı 'e yönelik sözleriyle dikkat çeken ve ardından yönetim kurulu üyesi Alper Narman'la tartışma yaşayan Sportif AŞ eski yöneticisi Levent Nazifoğlu'nun disiplin kuruluna sevk edilmesi için kulüpten bazı üyelerin dilekçe verdiği öğrenildi. Önümüzdeki süreçte disiplin kurulunun Nazifoğlu'ndan savunma isteyeceği bildirildi.
    1. 25 Ağustos 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 04:29
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