 ''Maç 90 dakika'' – Fotomaç – 25 Ağustos 2017
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    25 Ağustos 2017, Cuma
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    ''Maç 90 dakika''

    ''Maç 90 dakika''

    Tudor, 60’tan sonra oyundan düşen futbolcularını uyardı.

    Teknik direktör kapalı gişe oynayacakları Demir Grup Sivasspor maçına dönük uyarılarda bulundu. Hırvat hoca, önce rehavet uyarısı ardından da 60 dakika sonrası yorgunluğa dikkat çekerek, "Kimse kondisyonunu boşa harcamasın maç 90 dakika" şeklinde ikaz etti. Kayserispor ve Osmanlıspor'a ilk 20 dakikada sahayı dar eden sarı-kırmızılılar ikinci yarı oyundan düşmüştü. Igor Tudor, Demir Grup Sivasspor karşısında da maça baskılı başlama talimatı verdi ama golün bulunmasının ardından kontrollü bir oyun istedi. Cimbom topa sahip olarak, pas oyunlarıyla rakibi yormaya çalışacak.
    1. 25 Ağustos 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 04:22
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