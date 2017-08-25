 Lionel Carole’a 3 talip – Fotomaç – 25 Ağustos 2017
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    25 Ağustos 2017, Cuma
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    ’a 3 talip

    <a href="/index/lionel-carole?id=23f080fd-7c61-4eb2-a05b-72b4f3ef9b00" class="" rel="tag">Lionel Carole</a>’a 3 talip
    Asamoah'ın transferinin ardından gönderilmesi beklenen 'a eski kulübü Troyes'un resmi teklif yaptığı bildirildi. 26 yaşındaki oyuncu ile Nantes ile Marsilya da ilgileniyor... Yönetim, Asamoah işi henüz kesinleşmediği için görüşmeleri ağırdan alıyor. Bu satıştan en az 1-2 milyon euro bonservis geliri bekleniyor.
    1. 25 Ağustos 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 04:25
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